Vens: Vašington treba da prestane finansiranje Kijeva

ATV
15.04.2026 09:07

Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je da i dalje smatra da SAD treba da obustave finansiranje sukoba u Ukrajini.

- Govorio sam da treba da prestanemo da finansiramo sukob u Ukrajini. I dalje u to vjerujem - rekao je Vens u obraćanju organizaciji "Trning point".

On je odluku predsjednika SAD Donalda Trampa da obustavi isporuke oružja Ukrajini i da umjesto toga pređe na prodaju naoružanja, ocijenio kao jedno od glavnih dostignuća aktuelne administracije.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

