Svirep zločin: Ubio starca betonskim blokom

Četrdesetdvogodišnji muškarac optužen za brutalno ubistvo muškarca (64) u Efkarpiji kod Soluna, sproveden je u pritvor nakon što mu je odlukom istražnog sudije određen privremeni zatvor.

Osumnjičeni je danas izveden pred istražnog sudiju, gdje je, prema navodima, promijenio svoj raniji iskaz.

Iako je tokom preliminarne istrage navodno priznao delo, pred sudom je negirao umješanost u ubistvo, tvrdeći da pati od ozbiljnih psihičkih problema i da nije imao nikakve sukobe sa žrtvom, koju, kako navodi, ni ne poznaje.

Takođe je izjavio da je beskućnik.

Prema istražnim organima, zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima na Veliku subotu. Osumnjičeni se tereti da je žrtvu više puta udario u glavu, najverovatnije betonskim blokom, nakon čega je telo premjestio pomoću paletnog viljuškara i odbacio ga ispod malog mosta u blizini potoka, nedaleko od kolibe u kojoj je 64-godišnjak živio.

Obdukcijom je utvrđeno da su smrtne povrede nastale usled višestrukih udaraca tupim predmetom, dok su na licu mjesta pronađeni tragovi koji su ukazali na nasilnu smrt.

Policijska istraga, koju je sprovela grčka policija, pokazala je da je ubistvo najvjerovatnije počinjeno u kući žrtve, nakon čega je tijelo premješteno i bačeno sa mosta na mesto gdje je kasnije i pronađeno.

Osumnjičeni je identifikovan na osnovu forenzičkih analiza, tragova sa lica mjesta, kao i predmeta pronađenih u njegovom posjedu koji su povezani sa zločinom, prenosi Telegraf.