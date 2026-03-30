Vučić: Podržavam odluku Milanovića, meni tamo nije mjesto

30.03.2026 18:59

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mjesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvijet u Jasenovcu.

"Što se mog prisustva tiče na Brionima u potpunosti podržavam Zorana Milanovića apsolutno je u pravu mene tamo nije mjesto. Uvijek sam želio da kao predsjednik Srbije odem i položim cvijet u Jasenovac i to mi je uvijek bilo neuporedivo važnije, a da idem na Brione mogu da idem samo kao dio profesionalnih obaveza da čujem i drugu stranu da razgovaram jer nikada od dijaloga nisam bježao", rekao je Vučić za Tan‌jug.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše poruke iz Zagreba odnosno izjavu Milanovića da će otkazati skup procesa Brdo-Brioni u maju jer ne želi njegovo, Vučićevo učešće na tom skupu zbog izjava u prethodnom periodu.

Region

Otkazan sastanak Procesa Brdo-Brioni, Milanoviću kriv Vučić

Milanović nije morao, kaže Vučić, da otkazuje čitav skup već je mogao lijepo da pozove svoje drugove iz Prištine, Tirane i odakle god hoće, jer im svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu.

"Što se tiče izjava i toga na šta se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko i ja mu nisam Plenković da može da misli da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Grlić Radmana koji će da mi određuju šta ću da govorim, već govorim kao slobodni i slobodarski predsednik Srbije i govorim istinu", poručio je Vučić.

(Telegraf)

Pročitajte više

Banja Luka

Napadnut hrvatski konzul u Banjaluci, oglasio se Davor Pranjić

1 h

0
Republika Srpska

Skupština usvojila: Veće plate od aprila

1 h

1
Svijet

Tajni znak u saunama znači samo jedno: Otkrivene "orgije" na forumima

2 h

0
Društvo

Dojave o bombama u školama i "Delti": "Nema bezbjednosnih prijetnji"

2 h

0

Više iz rubrike

Srbija

Drama u Prištini: Urušio se put, sve propalo u ogromnu rupu!

4 h

0
Srbija

Posljednje riječi oca koji je izdahnuo nakon što je spasio kćerku iz požara: ''Ja ne mogu, izađi''

6 h

0
Srbija

Dačić se zahvalio rukovodstvu Srpske: Bili uz mene u najtežim trenucima

7 h

0
Srbija

Uznemirujući snimak premlaćivanja Davida Ćirića

7 h

0

20

38

Tinder mijenja pravila zbog generacije Z

20

36

Dajhman objavio koliko je prodao cipela i zaradio novca u BiH

20

25

Kozarska Dubica: Za sanaciju pet ključnih tačaka na vodozaštitnim objektima 2,4 miliona KM

20

19

U Derventi stabilno, nema potrebe za vanrednim mjerama

20

11

Glavni riječni tokovi pod kontrolom, bujične vode napravile problem u Prijedoru

