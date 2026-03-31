Ko je žena koja je naslijedila OnlyFans

Jekaterina Čudnovski, poznata i kao Kejti, u javnim biografijama opisana je kao majka četvoro djece koja je posvećena porodici, filantropiji i pomaganju drugima. Rođena u Ukrajini, često ističe svoj rad na podršci istraživanjima raka, kao i profesionalnu karijeru pravnice u jednoj globalnoj tehnološkoj kompaniji.

Nakon smrti svog supruga, Leonida Radvinskog, u 43. godini života, Čudnovski je došla u poziciju da kroz porodični fond dobije kontrolni udio u kompaniji OnlyFans. Taj porodični udio procjenjuje se na oko 5,5 milijardi dolara.

Očekuje se da će ona imati ključnu ulogu u donošenju odluka o budućnosti kompanije, uključujući pravac njenog poslovnog modela i odnos prema sadržaju koji se objavljuje na platformi.

Leonid Radvinski - kontroverzni preduzetnik

Leonid Radvinski bio je vlasnik kompanije OnlyFans i milijarder čije je bogatstvo procijenjeno na 4,7 milijardi dolara. Rođen u Ukrajini, još kao dijete se preselio u Sjedinjene Američke Države.

Karijeru je započeo još kao tinejdžer pokretanjem pornografskog sajta, a kasnije je kupio OnlyFans 2018. godine, dok je kompanija još bila u fazi rasta. Bio je poznat po tome što je izbjegavao javnost - nikada nije davao intervjue, a o njemu je postojala samo jedna javno dostupna fotografija.

Godine 2024, kako mu se zdravstveno stanje pogoršavalo, prebacio je vlasništvo nad kompanijom u porodični fond. Prije njegove smrti vođeni su pregovori o prodaji dijela kompanije investicionom fondu Architect Capital, ali dogovor nije zaključen.

Analitičari su ga često opisivali kao kontroverznu ličnost, a njegov poslovni uspeh značajno je porastao tokom globalne pandemije.

Kako funkcioniše OnlyFans

OnlyFans osnovan je 2016. godine i funkcioniše kao platforma na kojoj korisnici plaćaju mjesečne pretplate kreatorima sadržaja, obično između 5 i 50 dolara. Platforma uzima proviziju od 20% zarade kreatora.

Iako kompanija nastoji da se predstavi kao društvena mreža i tehnološki uspjeh, veliki dio prihoda dolazi od eksplicitnog sadržaja. U 2024. godini ostvarila je prihod od 7,2 milijarde dolara, iako zapošljava svega 42 ljudi.

Platforma je više puta pokušavala da se udalji od pornografskog sadržaja, uključujući najavu zabrane eksplicitnog materijala koja je brzo povučena. Takođe je pokrenut i servis OFTV, fokusiran na neeksplicitan sadržaj poput fitnesa i kuvanja.

OnlyFans sarađuje sa oko 1.500 moderatora i koristi veštačku inteligenciju za nadzor sadržaja, uz politiku nulte tolerancije prema ilegalnom materijalu. Uprkos tome, kompanija se suočavala sa kritikama i regulatornim problemima, uključujući kaznu zbog netačnih informacija o provjeri starosti korisnika.

Iako mali broj kreatora zarađuje milione, procjene ukazuju da većina korisnika platforme ostvaruje relativno skromne prihode.

