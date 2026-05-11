Posvađao se sa prijateljem, pa šrafcigerom izbo njegovu kćerku (12) da mu se osveti

11.05.2026 11:47

Djevojčica (12), koju je muškarac (45) izbo nasred ulice u Alba Juliji u Rumuniji prošle nedjelje da bi se osvetio djevojčicinom ocu sa kojim se prethodno posvađao, ostaće u bolnici najmanje mjesec dana.

Osumnjičeni je uhapšen nedugo nakon napada, a sada se oglasilo i tužilaštvo koje je otkrilo da je djevojčica, prije nego što je mučki izbodena, krvnički prebijena.

Stravičan zločin koji je potresao čitav region dogodio se 8. maja, nešto poslije 13 časova, dok se dijete vraćalo iz škole. Djevojčica je biciklom krenula kući, a nedaleko iza nje je išao njen otac koji je nakratko zastao da nešto vidi, računajući da će dijete brzo stići.

Malena je nastavila da vozi bicikl kada se odjednom ispred nje stvorio čovjek, takođe na biciklu, koji joj je prepriječio put, a potom je oborio na asfalt.

"Dana 08. maja 2026. godine, oko 13:19 časova, vozeći bicikl ulicom u opštini Alba Julija, okrivljeni je prepriječio put maloljetnoj osobi, staroj 12 godina, koja je takođe vozila bicikl. U tom trenutku, usred već postojećeg sukoba sa ocem žrtve, prijetio je maloljetnici, oborio je sa bicikla i počeo da je udara pesnicama i nogama po tijelu, dok je žrtva ležala na zemlji", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Tu nije bio kraj iživljavanja pomahnitalog čoveka.

"Potom je maloljetnicu uhvatio za kosu i njenom glavom krenuo da udara o metalni stub saobraćajnog znaka, nakon čega ju je više puta ubo šrafcigerom u predjelu grudnog koša i lumbalnog dijela, a na kraju joj je zabio šrafciger u leđa u predjelu lumbalnog dijela, čime joj je nanio višestruke traumatske povrede", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Dijete je zadobilo stravične povrede lica, ubodnu ranu u predjelu desne strane grudnog koša, što je dovelo do kolapsa plućnog krila.

Kod djeteta je zabilježena i ubodna rana sa lijeve strane grudnog koša i desne strane lumbalnog dijela kičme, kao i brojne povrede povrede ruku i nogu.

"Ovakve vrste povreda zahtijevaju i do dva mjeseca medicinske njege da bi se zacijelili, a traumatska povreda grudnog koša ugrožava život maloljetnice", navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Tužilaštvo navodi da je u napadu povrijeđen i otac djevojčice, koji je u međuvremenu sustigao dijete i zatekao stravičnu scenu. Pokušavajući da odbrani ćerku i sam je zadobio povrede i ubodne rane.

Kako se navodi, otac je više puta udaren pesnicom u lice, a osumnjičeni mu je zario šrafciger u lijevu butinu i posjekao ga po desnoj nozi.

Tužilaštvo navodi da osumnjičeni nema od ranije kriminalni dosije. Njemu je određen pritvor do 30 dana.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

