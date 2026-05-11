Bizarna situacija u Hrvatskoj: Nezadovoljan igrač nakon poluvremena otišao - kući

11.05.2026 11:21

Бизарна ситуација у Хрватској: Незадовољан играч након полувремена отишао - кући
Foto: ATV

Jedna zaista bizarna situacija dogodila se u Hrvatskoj u duelu između Osijeka i Lokomotive, a detalji su se pojavili tek nakon utakmice Osijeka i Istre.

Na poluvremenu utakmice protiv Lokomotive dogodila se scena kakva se gotovo ne pamti na ovim prostorima. Mladi vezista Osijeka Šimun Mikolčić usred meča je napustio stadion, što je izazvalo pravi šok u klubu.

Hrvatski reprezentativac do 21 godine bio je potpuno spreman za igru i prvo poluvrijeme proveo je na klupi za rezervne igrače.

Kako navode hrvatski mediji, mladi fudbaler je bio razočaran jer ga trener Tomislav Radotić nije uvrstio u startnu postavu, niti ga je tokom prvog dijela poslao na zagrijavanje kako bi ušao u nastavku meča.

Upravo zbog toga Mikolčić je doneo nevjerovatnu odluku – na poluvremenu je spakovao stvari i otišao sa stadiona, ostavivši ekipu na cjedilu!

Kasnije se izvinio i saigračima i treneru zbog svog poteza, ali je šteta već bila napravljena. Ovim potezom ozbiljno je poljuljan autoritet trenera Radotića, dok je Osijek u nastavku utakmice ostao bez jedne opcije sa klupe.

"Mikolčić neće konkurisati za tim do kraja sezone. U jednom trenutku stavio je sebe ispred ekipe. Veoma mi je žao zbog toga, jer je jedan od igrača koji nam u ovom trenutku izuzetno nedostaje. Pokušao sam jasno da stavim do znanja da ne bih volio da u bilo kom trenutku bilo čije ime ili prezime bude važnije od grba koji nosimo na dresu. Šimun je, inače, izuzetan profesionalac. Trenirao sam ga duže nego bilo kog drugog igrača u svojoj trenerskoj karijeri. Fenomenalan je fudbaler, ali je napravio grešku. Razgovarali smo o svemu, on je i dalje uz ekipu, ali neće konkurisati za utakmice. Nažalost", rekao je trener Osijeka, prenosi Telegraf.

