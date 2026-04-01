Nova era bolovanja: Od danas se mijenjaju pravila

Od danas, 1. aprila, moguće je elektronsko podnošenje zahtijeva za obračun ili refundaciju naknade zarade.

Poslodavcima će od danas, 1. aprila biti omogućeno i elektronsko podnošenje zahtijeva za obračun ili refundaciju naknade zarada ka Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO), kao i mogućnost elektronskog podnošenja prigovora na ocjenu izabranih ljekara i ljekarskih komisija, i elektronsko podnošenje zahtjeva za ponovnu ocjenu i vještačenje bolovanja, čime se ostvaruje puna funkcionalnost sistema eBolovanje-Poslodavac.

Obaveza korišćenja softverskog rešenja eBolovanje - Poslodavac za sve poslodavce na teritoriji Srbije je počela 1. januara 2026, osim za preduzetnike koji zapošljavaju druga lica, kojima je rok za početak korišćenja softverskog rješenja 1. januar naredne godine.

Od 1. januara ove godine počelo je elektronsko otvaranje, vođenje i zatvaranje bolovanja od strane izabranih ljekara u svim domovima zdravlja na teritoriji Srbije, kao i dostavljanje elektronskih potvrda i doznaka vezanih za bolovanja zaposlenih njihovim poslodavcima, ali i dostavljanje doznaka RFZO kada su bolovanja na teret fonda.

Nove funkcionalnosti imaju za cilj da poslodavcima omoguće jednostavnije i preciznije podnošenje zahtijeva ka RFZO, smanje administrativne procedure i ubrzaju komunikaciju sa zdravstvenim sistemom.

Sistem takođe omogućava i praćenje statusa podnetih zahteva i prigovora kroz obavještenja u okviru softverskog rešenja, čime se dodatno unaprjeđuje transparentnost i efikasnost postupaka.

Naime, kako je ranije rekao direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović, uvođenjem sistema eBolovanje:

Poslodavac napravljen je važan korak ka potpunoj digitalizaciji postupka otvaranja i vođenja bolovanja u Srbiji što značajno olakšava procedure za građane, smanjuje administrativni teret za zdravstvene radnike i omogućava poslodavcima brže i efikasnije upravljanje.

On je krajem marta izjavio da je "eBolovanje-Poslodavac" najveći informacioni sistem koji je razvijen u javnoj upravi, da u njemu radi blizu 6.000 izabranih lekara iz 153 zdravstvene institucije, kao i da se njemu nalazi više od 44.000 poslodavaca iz privrede i javne uprave.

Naveo je i da je prepisano više od 466.000 elektronskih doznaka, prenosi Kurir.