Najnoviji detalji: Iz Save do sada izvučeno 30 ljudi

Autor:

ATV
01.04.2026 12:04

Ријека Сава у Каоцима код Српца
Foto: Screenshot / YouTube

U spasilačkoj akciji kod Babine Grede koja traje od noćas iz rijeke Save do sada je izvučeno 30 ljudi, a nema informacija o tome da li ima stradalih.

Iz vinkovačke bolnice potvrđeno je da su primili četiri migranta koja su spasena iz Save kod Babine Grede, a određeni broj njih prebačen u vukovarsku i bolnicu u Slavonskom Brodu.

Direktor vinkovačke bolnice Krunoslav Šporčić rekao je da su primljena po dva državljana Baglandeša i Indije.

"Zbrinuli smo ih zbog pothlađenosti te će im biti pružena sva potrebna pomoć", dodao je Špirčić.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je došlo do prevrtanja čamaca koji je naletio na močvarno područje u rijeci Savi i da za sada nema potvrde da je bilo ko preminuo.

Rukovodilac vatrogasaca Vladimir Balentović saopštio je da spasilačka akcija traje od noćas i da su po dolasku na lokaciju pronašli ljude koji su sjedili na granama stabala jer je to područje pod vodom.

"Do sada je izvučeno 30 osoba. Za sada nemamo informacije o stradalim", rekao je on Balentović i dodao da vatrogasci i dalje pretražuju teren pomoću dronova, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

