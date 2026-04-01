Od danas promjena u saobraćaju: Ko ne ispoštuje ovo platiće kaznu

01.04.2026 11:38

Аутомобил у снијегу
Foto: Egor Kamelev/Pexels

Ljetnje računanje vremena počelo je ovog vikenda, a sa njim dolazi i promjena u pravilima za vožnju mu Hrvatskoj.

Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, od 1. aprila vozači motornih vozila tokom dana više ne moraju da imaju upaljena dnevna ili kratka svjetla. Ova obaveza važi samo u periodu od 1. novembra do 31. marta.

Međutim, postoje izuzeci:

  • Motocikli i mopedi moraju imati upaljena kratka svjetla tokom cijele godine, i danju i noću.
  • Vozači koji ne poštuju ova pravila mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 30 evra.

Što se tiče vožnje noću ili u uslovima smanjene vidljivosti, važi pravilo:

  • Prednja svjetla: najmanje dva bijela ili žuta svjetla
  • Zadnja svjetla: paran broj crvenih svijetala

Uparava policije apeluje na vozače:

"Budite oprezni uvijek i svuda. Poštujte saobraćajne propise i vodite računa da vam svjetla budu upaljena radi bolje vidljivosti, posebno od 1. novembra do 31. marta, prenosi Poslovni.

Pročitajte više

Кантер из блока

Banja Luka

Gejming za humanost: „Kanter iz bloka 4 na 4" u subotu na Petrićevcu

4 d

0
Колико је БиХ зарадила пласманом на Свјетско првенство

Fudbal

Koliko je BiH zaradila plasmanom na Svjetsko prvenstvo

4 d

2
Путин: Русија може да одигра важну улогу

Svijet

Putin: Rusija može da odigra važnu ulogu

4 d

0
Тајни режим стиже на Инстаграм: Гледај све, а да нико не зна!

Nauka i tehnologija

Tajni režim stiže na Instagram: Gledaj sve, a da niko ne zna!

4 d

0

Više iz rubrike

Олуја направила хаос у Хрватској: Острво потпуно одсјечено, најгоре се тек очекује

Region

Oluja napravila haos u Hrvatskoj: Ostrvo potpuno odsječeno, najgore se tek očekuje

4 d

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Mirjana Pajković šokirala sve: Osniva svoju stranku, evo kako će se zvati

4 d

0
Region

Detalji drame na Savi: Desetine osoba zapelo u močvarnom području, strahuje se da ima mrtvih

4 d

0
Сања у 4 ујутру мужа напала ножем: Зврндао му је мобилни…

Region

Sanja u 4 ujutru muža napala nožem: Zvrndao mu je mobilni…

4 d

0

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

