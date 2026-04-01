Od danas promjena u saobraćaju: Ko ne ispoštuje ovo platiće kaznu

Ljetnje računanje vremena počelo je ovog vikenda, a sa njim dolazi i promjena u pravilima za vožnju mu Hrvatskoj.

Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, od 1. aprila vozači motornih vozila tokom dana više ne moraju da imaju upaljena dnevna ili kratka svjetla. Ova obaveza važi samo u periodu od 1. novembra do 31. marta.

Međutim, postoje izuzeci:

Motocikli i mopedi moraju imati upaljena kratka svjetla tokom cijele godine, i danju i noću.

Vozači koji ne poštuju ova pravila mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 30 evra.

Što se tiče vožnje noću ili u uslovima smanjene vidljivosti, važi pravilo:

Prednja svjetla: najmanje dva bijela ili žuta svjetla

Zadnja svjetla: paran broj crvenih svijetala

Uparava policije apeluje na vozače:

"Budite oprezni uvijek i svuda. Poštujte saobraćajne propise i vodite računa da vam svjetla budu upaljena radi bolje vidljivosti, posebno od 1. novembra do 31. marta, prenosi Poslovni.