Teško povrijeđen vozač u Brodu, u Doboju maloljetnik

Vozač iz Prnjavora čiji su inicijali D.T. zadobio je teške tjelesne povrede nakon što je upravljajući automobilom "folksvagen" sletio sa kolovoza na području Broda, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

D.T. je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, a uviđaj ove saobraćajne nezgode, koja se dogodila juče, izvršili su pripadnici Policijske stanice Brod, prenosi Srna.

U saopštenju je navedeno da je maloljetno lice iz Dervenete teško povrijeđeno u padu sa kvada na području ovog grada, nakon čega je upućeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila juče, povređeno je i lice čiji su inicijali T.P, kojem je ukazana ljekarska pomoć u Bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.