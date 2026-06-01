Zbog ovoga vam stižu veći računi za struju: Majstor objasnio koji uređaji najviše troše

01.06.2026 11:01

Sa prvim ljetnim tropskim talasom stižu i znatno veći računi za struju, jer klima uređaji, frižideri i drugi kućni aparati tokom vrućina rade gotovo bez prestanka.

Ipak, stručnjaci ističu da se uz male promjene svakodnevnih navika može primetno smanjiti potrošnja električne energije, a samim tim i troškovi, bez odricanja od osnovnog komfora u domaćinstvu.

Kako da pametnije koristimo kućne uređaje tokom vrelih dana, na koji način da uštedimo električnu energiju i zašto je redovno održavanje važno i za potrošnju i za njihov vijek trajanja, za emisiju "Redakcija", otkrio je Nemanja Milosavljević, majstor.

"Najveći potrošač u tom periodu svakako je klima uređaj. Pored njega tu su i frižideri i zamrzivači, ali oni u znatno manjoj mjeri utiču na povećanje potrošnje. Dakle, klima je ključni faktor kada govorimo o većim računima za struju tokom leta. Postoji nekoliko važnih stvari koje su bitne i za sam uređaj i za korisnike. Prvo, klima bi trebalo da se servisira jednom godišnje, i to je najbolje uraditi upravo u ovom periodu, prije najvećih vrućina. Takođe, vrlo je važno pravilno korišćenje", rekao je Milosavljević, prenosi Kurir

Kako smanjiti potrošnju i obezbijediti efikasnije hlađenje?

Ljudi često uključe klimu tek kada temperatura već naglo poraste, pa onda uređaj mora dugo da hladi zagrejanu prostoriju, što povećava potrošnju, dodao je.

"Najbolje je da se klima uključi ranije, prije udarnog talasa vrućine, kako bi prostor već bio rashlađen. Na taj način uređaj kasnije samo održava temperaturu, a ne mora da hladi pregrejan prostor. Time klima radi manje, troši manje struje i brže postiže prijatnu temperaturu. Redovno održavanje klima uređaja je veoma važno. Ako se klima ne servisira redovno, dolazi do slabijeg protoka vazduha i lošijeg rada uređaja, što direktno povećava potrošnju. U takvim uslovima klima ne radi u optimalnim parametrima i ne daje željeni efekat hlađenja", pojašnjava majstor.

Milosavljević je istakao da je klima uređaj najpraktičnije servisirati prije početka ljetne sezone, jer se time izbegavaju gužve i obezbjeđuje da uređaj spremno dočeka period najvećih vrućina.

"Idealno vrijeme za servis je prije početka ljetne sezone. Ljudi često čekaju posljednji trenutak kada krenu vrućine, ali tada su već gužve i klima je već pod opterećenjem. Zato je najbolje servis obaviti na vrijeme, kako bi uređaj spremno dočekao ljeto", zaključio je on.

