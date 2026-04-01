Apel posjetiocima da ne dolaze na Mrakovicu

Nacionalni park "Kozara" apelovao je da se posjetioci privremeno suzdrže od dolaska na Mrakovicu, dok se uslovi na terenu ne stabilizuju.

U saopštenju se navodi da je zbog obilnih padavina područje nacionalnog parka i dalje prekriveno velikim količinama mokrog snijega koji uzrokuje lomljenje i padanje stabala, čime je bezbjednost kretanja ugrožena.

Radnici ove javne ustanove već danima intenzivno rade na raščišćavanju terena i uklanjanju snijega i izvaljenih stabala, kako bi se što prije omogućio bezbjedan boravak u ovom parku.

"Napominjemo i da je područje Parka bez električne energije usljed kvarova na dalekovodima", dodaju iz Nacionalnog parka "Kozara".