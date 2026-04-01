''Vode Srpske'' upozoravaju: Topljenje snijega može da utiče na rast vodostaja

Na rijekama u Republici Srpskoj situacija je danas mirna, ali je i dalje neophodan oprez jer u narednim danima topljenje snijega može da utiče na rast vodostaja, upozorili su iz Javne ustanove "Vode Srpske".
Posebnu pažnju treba obratiti na Vrbanju, Usoru, Janju, Ribnik, Plivu i ostale bujične tokove na područjima gdje je u prethodnom periodu pala veća količina snijega, navedenjno je u saopštenju "Voda Srpske".
Rast vodostaja pojedinih bujičnih tokova izmjeren je već u srijedu ujutro, poput Vrbanje i Usore.
Sa porastom dnevnih temperatura doći će i do intenzivnijeg topljenja snijega, pa bi već u subotu i nedjelju, 4. i 5. aprila, moglo doći i do osjetnijeg rasta bujičnih rijeka, ističe se u saopštenju.
Iz "Voda Srpske" dodaju da je neophodan oprez i u narednim danima, posebno u zonama bujičnih tokova.
