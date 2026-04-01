Više od polovine Evropljana priznaje da u javnosti pogleda u telefon nepoznate osobe

Od aplikacija za upoznavanje do finansijskih podataka, ispitanici navode da su na tuđim ekranima vidjeli širok spektar veoma ličnih informacija.

56% ljudi priznaje da je slučajno pogledalo u ekran telefona nepoznate osobe, dok je 24% to učinilo iz radoznalosti.

57% navodi javni prevoz kao mjesto gdje ćete najvjerovatnije primijetiti tuđi ekran.

Dok 48% vjeruje da može da zadrži privatnost sopstvenog korišćenja telefona u gužvi, čak 52% priznaje da je lako vidjeti tuđe ekrane u javnosti.

33% kaže da je u javnosti vidjelo ličan sadržaj na telefonu nepoznate osobe.

Neki korisnici pametnih telefona ignorišu takvu situaciju (28%) ili odmah skrenu pogled (27%), ali drugi (7%) priznaje da nastavlja diskretno da posmatra.

Novi Privacy Display Zahtijeva ručno aktiviranje u podešavanjima. na Samsung Galaxy S26 Ultra ograničava vidljivost ekrana iz bočnih uglova kako bi zaštitio privatnost u svakom okruženju.

Dok se milioni Evropljana spremaju za uskršnji vikend, novo istraživanje kompanije Samsung pokazuje da su javni prostori postali „zajednički ekrani“: 56% ispitanika navodi da je slučajno pogledalo u telefon nepoznate osobe, dok se javni prevoz izdvaja kao mjesto gdje je najlakše uočiti tuđi ekran (57%). Gotovo svaki četvrti Evropljanin (24%) priznaje da je iz radoznalosti pogledao tuđi telefon, pri čemu se izlaže niz privatnih sadržaja, od ličnih fotografija do bankarskih podataka.

Kompanija Samsung je anketirala 11.000 Evropljana Istraživanje sprovedeno na 11.000 korisnika pametnih telefona (po 1.000 u svakom tržištu) u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Španiji, Italiji, Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Holandiji i Belgiji, koje je realizovala agencija Censyswide. kako bi podržala lansiranje modela Galaxy S26 Ultra, koji donosi ugrađeni Privacy Display. Ova nova hardverska tehnologija omogućava da sadržaj na ekranu bude vidljiv samo direktno sprijeda, čime se štiti privatnost iz bočnih uglova, bez narušavanja kvaliteta prikaza[ Kada je funkcija aktivirana, određene informacije i dalje mogu biti vidljive drugima, u zavisnosti od uslova posmatranja, poput ugla gledanja ili osvijetljenosti ekrana. Preporučuje se oprez prilikom prikazivanja osjetljivih informacija.

Istraživanje dodatno ukazuje na raskorak između percepcije privatnosti i stvarnosti: dok 48% vjeruje da je njihovo korišćenje telefona privatno u gužvi, 52% smatra da je lako vidjeti tuđi ekran u javnosti. Uprkos tome što više od četvrtine (28%) ignoriše takvu situaciju ili odmah skrene pogled (27%), 7% priznaje da nastavlja diskretno da posmatra.

Takođe, 38% ispitanika navodi da je izbjeglo ili odložilo određene aktivnosti na telefonu u javnosti zbog mogućnosti da neko vidi njihov ekran, što ukazuje na jasnu potrebu za većom kontrolom nad vidljivošću digitalnog sadržaja.

Od poruka do novca: šta sve može biti izloženo

Gotovo polovina ispitanika (49%) imala je utisak da neko gleda u njihov ekran u javnosti. Većina prihvata da ne postoji potpuno privatno korišćenje telefona u javnosti, samo 21% smatra da je upotreba pametnog telefona u javnosti privatna aktivnost.

Iako su korisnici svjesni ovog rizika, rezultati pokazuju da su informacije koje postaju vidljive često neočekivano lične.

Trećina (33%) Evropljana navodi da je u javnosti vidjela ličan sadržaj na tuđem telefonu, dok 27% kaže da su vidjeli nešto što smatraju da nije trebalo da vide.

Najčešće viđeni sadržaji uključuju:

Lične fotografije / galerija – 38%

Lice ili glas osobe tokom video poziva – 33%

Lične poruke (npr. od partnera) – 29%

Notifikacije ili profili na društvenim mrežama – 27%

Onlajn kupovina – 17%

Obavještenja/Aplikacije za upoznavanje – 12%

Bankovni saldo ili detalji računa – 11%

Ove situacije su uglavnom nenamjerne i dešavaju se u svakodnevnim okolnostima. Upravo to stvara „slučajnu publiku“, ljude koji vide sadržaj na tuđem ekranu samo zato što im je u vidnom polju dok nemaju šta drugo da rade osim da gledaju oko sebe. Čak 57% ispitanika navodi javni prevoz kao najčešće mjesto gdje se vidi nečiji ekran, zatim čekanje u redu (na primjer u supermarketu) 35% i 13% boravak u barovima, restoranima ili kafićima.

Sve veći naglasak na zaštiti ličnih podataka

Kako postaju svjesniji da drugi mogu da vide njihov ekran u javnosti, korisnici sve češće mijenjaju način korišćenja telefona.

Dok samo 9% tvrdi da ne reaguje kada osjeti da neko gleda u njihov ekran, 42% kaže da prestaje da koristi telefon u tom trenutku. Samo 10% bi direktno reagovalo i suočilo se sa osobom.

Zbog straha da bi neko mogao da vidi njihov ekran, Evropljani odlažu ili izbjegavaju aktivnosti poput: bankarskih operacija (62%), unošenja šifri (49%), čitanja privatnih poruka (43%).

Ove promjene ukazuju na promjenu u načinu na koji ljudi razmišljaju o privatnosti, ne samo kao o nečemu čime se upravlja putem postavki uređaja, već i kao o nečemu što zavisi od okruženja.

Uz Privacy Display na modelu Galaxy S26 Ultra, korisnici dobijaju novi alat za zaštitu informacija, uz postojeće navike koje doprinose očuvanju privatnosti. Privatnost je dugo u fokusu kompanije Samsung, a Privacy Display predstavlja najnoviji korak u zaštiti ličnih podataka u ključnim trenucima, uz podršku sedam godina bezbjednosnih ažuriranja koja održavaju taj nivo zaštite kroz vrijeme.

Benjamin Braun, glavni direktor marketinga Samsung Europe, izjavio je: „Vaš telefon je jedna od najličnijih stvari koje posjedujete, u njemu su vaše fotografije, bankovni podaci, poruke i još mnogo toga. Gotovo svakodnevno koristim javni prevoz i posljednje što želim jeste da osoba pored mene vidi šta se nalazi na mom ekranu. Zato smo u Galaxy S26 Ultra Ultra ugradili Privacy Display, kako bi ono što je na vašem ekranu ostalo samo vaše.“

