Svemirski turizam postaje stvarnost, ali cijena će vas šokirati

Autor:ATV
Komentari:0
Kompanija Virgin Galaktik Holdings ponovo je pokrenula prodaju svojih komercijalnih svemirskih letova u ograničenom obimu, pri čemu cijena jedne karte iznosi 750.000 dolara.
Akcije Virgin Galaktik Holdings porasle su za čak 22 odsto u trgovanju nakon jučerašnjeg zatvaranja berze u SAD nakon ove objave, iako su i dalje u padu od oko 30 odsto od početka godine, piše Blumberg.
Virgin Galactic je prijavio gubitak od 98 centi po akciji u četvrtom kvartalu, uz prihod od oko 312.000 dolara, i očekuje da njen drugi Spejs Šip uđe u upotrebu između kraja 2026. ili početka 2027. godine.
Akcije Virgin Galaktik Holdings naglo su porasle nakon što je kompanija nastavila prodaju komercijalnih svemirskih letova u ograničenom obimu, što signalizira da se kompanija, koju je osnovao milijarder Ričard Brenson, kreće ka ponovnom pokretanju turističkih operacija nakon dvogodišnje pauze.
Kompanija sa sjedištem u Kaliforniji saopštila je da je pustila u prodaju određeni broj karata za svemirske letove, po cijeni od 750.000 dolara po karti, što je oko 100.000 dolara više nego ranije.
Industrija tzv. svemirskog turizma suočava sa ograničenom tražnjom i tehnološkim izazovima. Kompanija je pauzirala prodaju karata dok radi na predstavljanju unapređenog svemirskog aviona Delta.
Nakon što je kompanija Blue Origin u januaru objavila da obustavlja letove svoje rakete Nju Šepard, Virgin Galaktik Holdings je ostala jedina velika kompanija fokusirana na kratke turističke letove u svemir.
Kompanija je imala gotovinu i gotovinske ekvivalente u iznosu od 144,7 miliona dolara, što je pad od 19 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Takođe se očekuje da će Virgin Galaktik Holdings potrošiti oko 90 miliona dolara tokom prvog kvartala 2026. godine, prenosi B92.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
4 d0
Hronika
4 d0
Region
4 d0
Ekonomija
4 d0
Nauka i tehnologija
4 d0
Nauka i tehnologija
4 d0
Nauka i tehnologija
5 d0
Nauka i tehnologija
5 d0
Najnovije
Najčitanije
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Trenutno na programu