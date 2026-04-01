Svemirski turizam postaje stvarnost, ali cijena će vas šokirati

Kompanija Virgin Galaktik Holdings ponovo je pokrenula prodaju svojih komercijalnih svemirskih letova u ograničenom obimu, pri čemu cijena jedne karte iznosi 750.000 dolara.

Akcije Virgin Galaktik Holdings porasle su za čak 22 odsto u trgovanju nakon jučerašnjeg zatvaranja berze u SAD nakon ove objave, iako su i dalje u padu od oko 30 odsto od početka godine, piše Blumberg.

Virgin Galactic je prijavio gubitak od 98 centi po akciji u četvrtom kvartalu, uz prihod od oko 312.000 dolara, i očekuje da njen drugi Spejs Šip uđe u upotrebu između kraja 2026. ili početka 2027. godine.

Akcije Virgin Galaktik Holdings naglo su porasle nakon što je kompanija nastavila prodaju komercijalnih svemirskih letova u ograničenom obimu, što signalizira da se kompanija, koju je osnovao milijarder Ričard Brenson, kreće ka ponovnom pokretanju turističkih operacija nakon dvogodišnje pauze.

Hronika Momak i djevojka oteli muškarca, pa ga brutalno pretukli u stanu

Kompanija sa sjedištem u Kaliforniji saopštila je da je pustila u prodaju određeni broj karata za svemirske letove, po cijeni od 750.000 dolara po karti, što je oko 100.000 dolara više nego ranije.

Industrija tzv. svemirskog turizma suočava sa ograničenom tražnjom i tehnološkim izazovima. Kompanija je pauzirala prodaju karata dok radi na predstavljanju unapređenog svemirskog aviona Delta.

Nakon što je kompanija Blue Origin u januaru objavila da obustavlja letove svoje rakete Nju Šepard, Virgin Galaktik Holdings je ostala jedina velika kompanija fokusirana na kratke turističke letove u svemir.

Kompanija je imala gotovinu i gotovinske ekvivalente u iznosu od 144,7 miliona dolara, što je pad od 19 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Takođe se očekuje da će Virgin Galaktik Holdings potrošiti oko 90 miliona dolara tokom prvog kvartala 2026. godine, prenosi B92.