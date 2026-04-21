Vašington produžio licencu za prodaju ruske nafte

Isti izvor navodi da je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD izdala opštu licencu za isporuku i prodaju ruske nafte, čime je ublažavanje američkih sankcija produženo za naftu koja će biti utovarena na brodove do 16. maja.

Američki ministar energetike Kristofer Rajt ranije je izjavio da je odluka SAD da produže licencu za prodaju ruske nafte donesena nakon sastanka grupe G20 u Vašingtonu, jer su globalni bankari zatražili od Vašingtona da ublaži sankcije.