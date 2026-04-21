Logo
Large banner

Tramp: Iran u više navrata prekršio primirje

21.04.2026 14:48

Komentari:

0
Predsjednik SAD-a Donald Tramp
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp optužio je Iran da je u više navrata prekršio primirje.

"Iran je mnogo puta prekršio primirje", napisao je Tramp na "Trut soušl".

Tramp nije pomenuo dokaze niti konkretne situacije kršenja primirja, koje je postignuto 7. aprila i ističe sutra.

Američki predsjednik izjavio je juče da će primirje "vrlo vjerovatno biti produženo" ukoliko se mirovni sporazum ne postigne sutra do kraja dana.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner