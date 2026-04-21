Slovenački pomorac o dramatičnom prolasku kroz Ormuz: Postojale su dvije mogućnosti

Slovenački pomorac Marko Kreslin ispričao je kako je posada njemačkog kruzera uspjela proći Ormuski moreuz uprkos prijetnjama i incidentu sa dronom koji je pao u neposrednoj blizini broda.

Marko Kreslin (28), koji radi kao prvi oficir na njemačkom kruzeru koji je gotovo dva mjeseca bio nasukan u Abu Dabiju, ispričao je za 24ur.com detalje opasne plovidbe.

"Prije nego što smo stigli do Ormuskog moreuza, oko 14 časova, primili smo putem radija poruku od iranske policije da je moreuz ponovo zatvoren, da će se pucati na sve brodove koji pokušaju proći kroz Ormus, što su potom uspjeli učiniti i nama", ispričao je Kreslin, prvi oficir na njemačkoj krstarici Mein Schiff 4.

Rekao je da se sve događalo vrlo brzo. Brod se nije zaustavio, već je plovio maksimalnom brzinom jer je vlasnik broda želio je da što prije izađu iz opasnog područja. Tvrdi da je jedan od dronova koji je ispalila Iranska revolucionarna garda (IRGC) pao samo 150 metara od kruzera u more.

"Svi smo bili na pozicijama za upravljanje brodom. Svi ostali koji nisu imali nikakva zaduženja bili su u to vrijeme, ta četiri sata kada smo bili u ovoj zoni plovidbe kroz Ormus, na jednom od najsigurnijih mjesta na brodu, odnosno unutrašnjem, na najnižim spratovima", ispričao je Kreslin.

Teška odluka

"Postojale su dvije mogućnosti. Jedna s iranske strane - napustiti Ormus kroz iranske teritorijalne vode. Ta opcija je bila nekoliko dana ranije, ali vlasnik broda nije se odlučio za nju jer bi iranskim vlastima morao platiti prolaz“, rekao je Kreslin. Dodao je da, čak i da je vlasnik platio plovidbu, brod i dalje ne bi bio siguran od napada. Opasnost je predstavljalo i minsko polje, stoga su se odlučili ploviti uz obalu Omana.

Moreuz nisu prolazili sami, uz njih su plovila još četiri broda.

Kreslin je čekao skoro dva mjeseca u luci Abu Dabi, nakon što je u februaru obavio nekoliko kružnih turističkih krstarenja po Orijentu. Putnici su ukrcani u avione u roku od nekoliko dana nakon izbijanja sukoba, a šest putničkih kruzera bilo je nasukano u Persijskom zalivu. U poned‌jeljak je spasen posljednji od njih.