Evropske zemlje u panici: Belgija poziva građane da spreme komplete za hitne slučajeve

Nacionalni krizni centar Belgije pokrenuo je veliku kampanju pod nazivom "Spremni zajedno", kojom se građani zvanično savjetuju da kreiraju sopstvene zalihe za nepredviđene situacije.

Cilj ove inicijative je jačanje otpornosti društva na krize koje se mogu dogoditi "bilo gdje i bilo kada".

Šta treba da sadrži komplet za preživljavanje?

Zvanične preporuke belgijskih vlasti su jasne. Svako domaćinstvo bi trebalo da posjeduje osnovni set koji omogućava samostalnost u prvih 72 sata:

Hrana i voda: Zalihe dovoljne za najmanje tri dana;

Osvjetljenje: Baterijska lampa sa rezervnim baterijama;

Informisanje: Radio aparat na baterije (za slučaj prekida internet veze i signala mobilne telefonije).

„Nema mjesta panici, ali oprez je neophodan“

Belgijski ministar unutrašnjih poslova, Bernar Kentin, istakao je da kampanja nije poziv na strah, već na odgovornost.

„Moramo shvatiti da ne živimo u istom svijetu kao prije 20 godina. Vidjeli smo to kroz sukobe u Gazi i Ukrajini, ali se to odnosi i na sve učestalije prirodne katastrofe“, izjavio je Kentin, dodajući da u zemlji nedostaje "kultura bezbjednosti", prenosi VRT.

Zašto je važna samostalnost građana?

Krizni centar naglašava da pripremljenost pojedinca direktno pomaže državi. Kada su građani spremni:

Službe hitne pomoći mogu se koncentrisati na najužnije i najkritičnije slučajeve.

Smanjuje se pritisak na logističke lance u prvim satima krize.

Povećava se efikasnost kolektivnog odgovora na opasnost.

Borba protiv lažnih vijesti i informisanje

U kriznim situacijama, pravovremena informacija je podjednako važna kao i zalihe hrane. Građanima se preporučuje korišćenje isključivo zvaničnih kanala:

BE-Alert: Nacionalni sistem za hitno upozoravanje;

Lokalni mediji: Radio i televizija;

Zvanični sajt Kriznog centra.

„Tokom katastrofa, lažne vijesti se šire brže od samog događaja. Svi moraju znati gdje se traže provjerene informacije“, upozorava portparol Kriznog centra.

Širenje kampanje na nuklearne rizike

Planirano je da se kampanja u narednom periodu postepeno proširuje. Pored prirodnih nepogoda i društvenih kriza, posebna pažnja biće posvećena i edukaciji o potencijalnim nuklearnim rizicima, kako bi stanovništvo bilo upoznato sa protokolima zaštite u svim scenarijima.