Snimljen trenutak pucnjave na piramidi u Meksiku: Ubijena jedna osoba, najmanje četiri ranjene

ATV
21.04.2026 09:28

Foto: Ricardo Ospina/X/screenshot

U pucnjavi kod piramida Teotihuacan, poznatog arheološkog nalazišta i jedne od najposjećenijih turističkih atrakcija u Meksiku, ubijena je najmanje jedna osoba, napadač je nakon toga počinio samoubistvo.

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak koji prikazuje trenutak napada.

Na videu se vidi kako uspaničeni posjetioci u panici pokušavaju pronaći zaklon, dok su mnogi legli na tlo kako bi se zaštitili od pucnjave.

Svjedok Daniel Edvards iz Vindsora u kanadskoj provinciji Ontario, koji se u tom trenutku nalazio na odmoru, ispričao je kako je vidio naoružanog muškarca i zajedno sa suprugom potrčao na sigurno.

Prema navodima nadležnih vlasti, napadač je ubio jednu državljanku Kanade, dok su još četiri osobe ranjene. Nakon napada, napadač je izvršio samoubistvo.

Motivi napada za sada nisu poznati, a istraga je u toku, prenosi Avaz

