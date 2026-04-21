Merc: Želim dobar odnos sa Trampom

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da pokušava da održi dobar odnos sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Merc je rekao da su generalni sekretar NATO saveza Mark Rute i on vjerovatno jedini lideri koji u ovom trenutku mogu da razgovaraju sa Trampom sa relativnim povjerenjem.

"Drugi možda imaju više problema sa njim, iz bilo kog razloga. Pokušavam da održim dobar lični odnos, znajući da imamo različite odgovornosti. U svakom slučaju, imam pristup njemu kada su vrata zatvorena", naveo je Merc.

On je napomenuo da su uslovi teški i da postoje razlike u mišljenjima u posljednje vrijeme kada je riječ o ratu u Iranu i američkim carinama.

Merc je rekao i da pokušava da sačuva NATO za naredne godine, prenijela je agencija DPA.

"Svi znaju da to nije baš lako, ali svi znaju i to da ne možemo da se branimo sopstvenim snagama. Ali radimo na tome da osiguramo da postanemo jači", rekao je njemački kancelar, prenosi Srna.