EU upozorava: Evropu očekuje teško ljeto zbog krize u Iranu

Komesar EU za energetiku Dan Jorgensen izjavio je danas da Evropu, čak i u najboljem scenariju, očekuje "teško ljeto" zbog nestašice goriva izazvane ratom u Iranu i zatvaranjem Ormuskog moreuza.

On je u Madridu rekao da Evropska unija priprema mjere kako bi ublažila posljedice koje rat ima na snabdijevanje mlaznim gorivom, prenio je Rojters.

- Ako bude potrebno, možemo da preraspodijelimo resurse mlaznog goriva koje imamo - rekao je Jorgensen novinarima.

Evropske avio-kompanije već su upozorile da bi zbog rata u Iranu moglo da dođe do nestašice mlaznog goriva u roku od nekoliko nedjelja, pošto je blokirana glavna ruta snabdijevanja kroz Ormuski moreuz.

Oko 75 odsto evropskog snabdijevanja mlaznim gorivom dolazi sa Bliskog istoka, prenosi Tanjug.

Prekid globalnih zaliha nafte zbog rata u Iranu povećao je cijenu letova na duge relacije iz Evrope za skoro 90 evra, što će verovatno dovesti do viših cena karata, saopštila je danas nevladina organizacija Evropska federacija za transport i životnu sredinu.

Rast cijena mlaznog goriva povećao je prosječan trošak goriva za 88 evra po putniku na letovima na duge relacije koji napuštaju Evropu i 29 evra na letovima unutar Evrope, saopštila je Evropska federacija za transport i životnu sredinu, prenio je Rojters.