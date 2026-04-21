Procurile nove informacije: "Tramp je urlao satima"

Američki mediji objavili detalje drame u Bijeloj kući, nakon što se saznalo da je Iran oborio američki borbeni avion s dvojicom pilota.

Kako je naveo Volstrit džurnal, za američkog predsjednika Donalda Trampa uskršnji praznici su bili dramatičniji nego što se do sada znalo.

Naime, tokom misije spasavanja dvojice američkih vojnika u Iranu, američkog predsjednika njegovi savjetnici namjerno nisu potpuno uputili u situaciju.

Umjesto toga, oni su, kako navode američki mediji, Trampa držali podalje od odgovarajućeg kriznog sastanka jer njegovo nestrpljenje ne bi bilo od pomoći.

Kako piše Volstrit žurnal, pozivajući se na osobu upoznatu s tim događajem, umjesto toga, Tramp je informisan samo u ključnim trenucima.

Međutim, Tramp je počeo da urla, što je trajalo satima, na svoje savjetnike kada je saznao za obaranje američkog lovca, navodi se dalje u članku.

Tramp je navodno strahovao da će vojnici pasti u ruke Irana te da će proći kao Džimi Karter, za vreme čijeg mandata se 1979. dogodio napad na ambasadu SAD u Teheranu, nakon čega su mnogi Amerikanci uzeti kao taoci.

Inače, američki borbeni avion F-15E oboren je početkom aprila. Pilot je spasen relativno brzo nakon toga, dok je drugi član posade nađen naknadno u onome što je Tramp opisao kao "jednu od najodvažnijih vojnih akcija potrage i spasavanja u istoriji SAD-a".

Navodi se da je veliki dio akcije bio usmjeren na manevre zavaravanja na različitim lokacijama, dok se povređeni oficir, koji je jako krvario, penjao uz strme litice.

Dok je sam previjao rane, uspio je da stupi u kontakt sa američkim snagama. Njegovo spasavanje usijedilo je nakon "trke za život i smrt" između američkih i iranskih snaga, citirao je Njujork tajms američke zvaničnike.

U operaciju je navodno bilo uključeno više od 150 aviona.

Nakon spasavanja drugog člana posade F-15E, Tramp je napisao da činjenica da su obe operacije mogle biti izvedene "bez ijednog ubijenog ili čak povređenog Amerikanca" ponovno dokazala "nadmoćnu prevlast u vazduhu".