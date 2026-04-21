Словеначки поморац о драматичном проласку кроз Ормуз: Постојале су двије могућности

Аутор:АТВ
Коментари:0
Словеначки поморац Марко Креслин испричао је како је посада њемачког крузера успјела проћи Ормуски мореуз упркос пријетњама и инциденту са дроном који је пао у непосредној близини брода.
Марко Креслин (28), који ради као први официр на њемачком крузеру који је готово два мјесеца био насукан у Абу Дабију, испричао је за 24ur.com детаље опасне пловидбе.
"Прије него што смо стигли до Ормуског мореуза, око 14 часова, примили смо путем радија поруку од иранске полиције да је мореуз поново затворен, да ће се пуцати на све бродове који покушају проћи кроз Ормус, што су потом успјели учинити и нама", испричао је Креслин, први официр на њемачкој крстарици Меин Schiff 4.
Рекао је да се све догађало врло брзо. Брод се није зауставио, већ је пловио максималном брзином јер је власник брода желио је да што прије изађу из опасног подручја. Тврди да је један од дронова који је испалила Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) пао само 150 метара од крузера у море.
"Сви смо били на позицијама за управљање бродом. Сви остали који нису имали никаква задужења били су у то вријеме, та четири сата када смо били у овој зони пловидбе кроз Ормус, на једном од најсигурнијих мјеста на броду, односно унутрашњем, на најнижим спратовима", испричао је Креслин.
Тешка одлука
"Постојале су двије могућности. Једна с иранске стране - напустити Ормус кроз иранске територијалне воде. Та опција је била неколико дана раније, али власник брода није се одлучио за њу јер би иранским властима морао платити пролаз“, рекао је Креслин. Додао је да, чак и да је власник платио пловидбу, брод и даље не би био сигуран од напада. Опасност је представљало и минско поље, стога су се одлучили пловити уз обалу Омана.
Мореуз нису пролазили сами, уз њих су пловила још четири брода.
Креслин је чекао скоро два мјесеца у луци Абу Даби, након што је у фебруару обавио неколико кружних туристичких крстарења по Оријенту. Путници су укрцани у авионе у року од неколико дана након избијања сукоба, а шест путничких крузера било је насукано у Персијском заливу. У понедјељак је спасен посљедњи од њих.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
14
13
02
13
00
12
56
12
48
Тренутно на програму