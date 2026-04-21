Lavrov: Moskva se nada realizaciji dogovora sa Aljaske

Moskva se nada da će biti ispunjeni sporazumi Rusije i SAD postignuti na Aljasci, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Ostajemo optimistični. Nadamo se da će sporazumi postignuti na Aljasci biti poštovani i sprovedeni", rekao je Lavrov na sastanku sa vršiocem dužnosti libijskog ministra spoljnih poslova Taherom el Baurom u Moskvi.

Lavrov je dodao da će Rusija analizirati informacije o očekivanim američko-iranskim pregovorima u Islamabadu.

"Situacija može da se promijeni deset puta dijametralno u jednom danu", naveo je ruski ministar spoljnih poslova.

Lavrov je ocijenio da će biti uspjeh ako pregovori Irana i SAD rezultiraju sporazumom koji je blizak nekadašnjem Zajedničkom sveobuhvatnom planu akcije o iranskom nuklearnom programu, prenosi Srna.