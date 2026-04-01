Logo
Large banner

Užas u školskom dvorištu: Muškarac prišao djetetu i počeo da ga udara

Autor:

ATV
01.04.2026 12:05

Komentari:

0
Ужас у школском дворишту: Мушкарац пришао дјетету и почео да га удара
Foto: ATV

Jeziv napad dogodio se u osnovnoj školi u selu Drenovac kod Dečana, kada je, prema dostupnim informacijama, jedan muškarac fizički napao jedanaestogodišnjeg učenika.

Kako prenose lokalni mediji, napad se dogodio ispred škole naočigled druge djece i nastavnika, kada je muškarac prišao djetetu i, kako se sumnja, počeo da mu zadaje udarce po tijelu.

Козара-снијег

Društvo

Apel posjetiocima da ne dolaze na Mrakovicu

Motiv napada za sada nije poznat, a nadležni organi intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog slučaja.

Povrijeđeni učenik je odmah nakon incidenta zbrinut i ukazana mu je medicinska pomoć, a prema posljednjim informacijama, njegovo stanje je stabilno i nalazi se van životne opasnosti.

Iz tužilaštva je potvrđeno da je osumnjičeni identifikovan ubrzo nakon incidenta, kao i da mu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati, u okviru dalje istrage.

Беба

Porodica

Ove stvari dijete nasleđuje isključivo od majke

Nadležni ističu da se preduzimaju sve zakonom predviđene mjere kako bi se slučaj u potpunosti rasvijetlio, a protiv osumnjičenog će, nakon prikupljanja dokaza, biti pokrenuti odgovarajući pravni postupci.

(IndexOnline)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dečani

fizički napad

Škola

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Авион

Svijet

Tragedija u brdima Krima: Pronađena olupina aviona, nema preživjelih

4 d

0
Ватрогасци помогли електричарима

Društvo

Vatrogasci priskočili u pomoć električarima u Prnjavoru - VIDEO

4 d

0
Дервента: Проглашене редовне мјере одбране од поплава

Gradovi i opštine

Derventa ukinula mjere odbrane od poplava

4 d

0
Бањалучанину година затвора због утаје 94.000 КМ пореза

Hronika

Banjalučaninu godina zatvora zbog utaje 94.000 KM poreza

4 d

0

Više iz rubrike

Снијег отежава саобраћај

Srbija

Početak aprila donosi mećavu: Ovi predjeli su najviše na udaru

4 d

0
Беба

Srbija

Dvomjesečnoj bebi dao gazirani sok, dijete završilo na aparatima!

5 d

0
Тешка несрећа код Сомбора: Ударио дјевојку на пјешачком, преминула у болници

Srbija

Teška nesreća kod Sombora: Udario djevojku na pješačkom, preminula u bolnici

5 d

0
Ивица Дачић

Srbija

Oglasio se Ivica Dačić o nastavku liječenja, posebno se zahvalio Stevandiću

5 d

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner