Banjalučaninu godina zatvora zbog utaje 94.000 KM poreza

Siniša Topić, direktor firme ”Iberica nekretnine” iz Banjaluke, osuđen je pred Sudom BiH na godinu dana zatvora zbog utaje poreza.

Topiću je izrečena i novčana kazna od 5.000 KM, te mu je oduzeta imovinska korist u iznosu od 94.433 KM koju je dužan da plati u roku od šest mjeseci.

”Optuženi je oglašen krivim da je tokom 2014. godine, kao direktor firme ”Iberica nekretnine”, u namjeri da izbjegne plaćanje poreza za šest mjeseci Upravi za indirektno oporezivanje podnosio PDV prijave neistinitog sadržaja. To je rađeno na način da je davao lažne podatke o stečenim oporezivim prihodima čime je izbjegao obračunati, prijaviti i platiti PDV u iznosu od 94.433 KM, za koliko je oštećen budžet BiH”, saopštio je Sud BiH.

Dodaju da je pravno lice oglašeno odgovornim jer je raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi, koju je ostvario optuženi Siniša Topić na osnovu ličnog odobrenja, kao direktor pravnog lica.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH.