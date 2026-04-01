Logo
Large banner

Pao Bilećanin: U "škodi" krio marihuanu

Autor:

ATV
01.04.2026 10:27

Komentari:

1
Foto: PU Trebinje

U mjestu Hatelji kod Berkovića, policija je tokom zasjede uhapsila R.V. (56) iz Bileće nakon što je u njegovom automobilu pronađeno više od kilogram marihuane, saznaje ATV.

"Tokom jučerašnjeg dana izvršili smo operativnu taktičku mjeru zasjedu sa blokadom. Zaustavljen je putnički automobil marke 'škoda', a pretresom je na skrivenom mjestu pronađeno kilogram i 173 grama marihuane", potvrdio je za ATV načelnik PU Trebinje, Siniša Laketa.

Нож

Hronika

Osim narkotika, policija je oduzela mobilne telefone i SIM kartice koji će poslužiti kao dokazi, dok se istraga nastavlja kako bi se utvrdilo da li je bilo umiješano više lica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

marihuana

Trebinje

Komentari (1)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner