Pao Bilećanin: U "škodi" krio marihuanu

U mjestu Hatelji kod Berkovića, policija je tokom zasjede uhapsila R.V. (56) iz Bileće nakon što je u njegovom automobilu pronađeno više od kilogram marihuane, saznaje ATV.
"Tokom jučerašnjeg dana izvršili smo operativnu taktičku mjeru zasjedu sa blokadom. Zaustavljen je putnički automobil marke 'škoda', a pretresom je na skrivenom mjestu pronađeno kilogram i 173 grama marihuane", potvrdio je za ATV načelnik PU Trebinje, Siniša Laketa.
Osim narkotika, policija je oduzela mobilne telefone i SIM kartice koji će poslužiti kao dokazi, dok se istraga nastavlja kako bi se utvrdilo da li je bilo umiješano više lica.
