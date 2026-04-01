Farmaceutski gigant upozorava: Cijene lijekova u Evropi će morati da porastu

Njemački farmaceutski gigant Bajer upozorio je da će Evropljani morati da plaćaju više za lijekove ako region želi da ostane atraktivno tržište za farmaceutske inovacije.

Time se pridružio pozivima drugih proizvođača i Vašingtona da se uravnoteže globalne cijene lijekova, piše Fajnenšel tajms .

Američki model subvencija

Stefan Elrih, šef farmaceutske divizije kompanije Bajer, rekao je da dugogodišnji model, prema kojem američki pacijenti zapravo subvencionišu inovacije u farmaceutskoj industriji kroz više cijene, postaje neodrživ. „Vlada SAD je jasno stavila do znanja da ne razumije zašto bi SAD same snosile troškove globalnog istraživanja i razvoja“, rekao je on, dodajući da će Evropa „na kraju morati da se prilagodi višim cijenama“.

Komentari dolaze u trenutku kada se industrijski konglomerat bori da preokrene svoje farmaceutsko poslovanje nakon niza isteka patenata i okreće se Sjedinjenim Državama kao ključnom izvoru rasta. Kompanija očekuje da će SAD postati njeno najveće tržište nakon što pojača prodajne i marketinške napore tamo.

Bajerov farmaceutski posao čini skoro 40 procenata prihoda kompanije, ali je izuzetak u industriji gdje većina grupa ostvaruje najveći dio svoje prodaje u SAD.

Prihod farmaceutske divizije u Americi raste stopom od preko 10 procenata godišnje, brže nego u drugim regionima. Elrih je naglasio da Bajer trenutno ima najjači portfolio novih lijekova u istoriji, sa novom generacijom potencijalnih hitova koji bi trebalo da pokrenu rast kasnije ove decenije.

Evropa rizikuje da zaostane

On je opisao prelazak na američko tržište kao dio strukturne promjene u globalnoj farmaceutskoj industriji. Upozorio je da Evropa rizikuje da zaostane zbog sporijeg pristupa pacijenata novim terapijama i složenih sistema nadoknade troškova, što može odložiti usvajanje novih lijekova. „Potrebno nam je okruženje u kojem inovacije brzo stižu do pacijenata“, rekao je.

Slična upozorenja izdali su i generalni direktori kompanija poput Fajzera i Novartisa, ukazujući da evropski okviri za određivanje cijena i regulativa ugrožavaju konkurentnost kontinenta, posebno u vrijeme kada SAD podstiču domaću proizvodnju lijekova.

Proizvođač popularnog lijeka za mršavljenje Mounjaro, Eli Lilly, uslovio je svoju investiciju u Ujedinjenom Kraljevstvu povećanjem iznosa koje britanski javni zdravstveni sistem (NHS) plaća za lijek.

Pritisci na cijene

S druge strane, evropski javni zdravstveni sistemi su pod finansijskim pritiskom, a Njemačka trenutno razmatra načine za smanjenje potrošnje.

Istovremeno, bivši predsjednik SAD Donald Tramp je više puta kritikovao razliku između cijena lijekova u SAD i Evropi, tvrdeći da SAD ne bi trebalo da plaćaju više nego druge razvijene zemlje. Farmaceutske kompanije su postigle sporazume sa Bijelom kućom o snižavanju cijena na nivoe postignute u drugim bogatim zemljama.

Bajer se oporavlja od gubitka patentne zaštite za ključne lijekove kao što su Ksarelto, lijek za razređivanje krvi, i Ejlija, lijek za oči. Kompanija ulaže u novi talas proizvoda, uključujući lijek za rak prostate Nubeka i lijek za bubrežne i srčane bolesti Kerendija, nadajući se da će se vratiti stabilnom rastu.

Iako se očekuje da će prodaja rasti niskom jednocifrenom stopom počev od sljedeće godine, Oelrih je rekao da će marže ostati pod pritiskom u kratkom roku zbog finansiranja lansiranja novih lijekova. Akcije Bajera su porasle za oko 5 procenata ove godine, čemu je doprineo napredak ka mogućem poravnanju od 7,25 milijardi dolara za rješavanje tužbi vezanih za herbicid Raundap.

