Izvršena uplata doprinosa za 425 demobilisanih boraca

Za 425 demobilisanih boraca koji ispunjavaju uslove za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje danas je izvršena uplata sredstava u iznosu od 229.527 KM.

Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01.1996. godine do 29.09.2000. godine, demobilisanim borcima koji u tom periodu nisu bili prijavljeni na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske je kontinuirana aktivnost, i vrši se demobilisanim borcima koji imaju 65 godina života i više, a kojima taj staž nedostaje da ispune minimalni uslov za starosnu penziju od 15 godina staža osiguranja.

S tim u vezi, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite obradilo je sve zaprimljene zahtjeve zaključno sa 31.12.2025. godine, i utvrdilo da ukupno 425 demobilisanih boraca ispunjava uslov za uplatu doprinosa, te je po tom osnovu uplaćeno 229.527 KM.

Region Oluja pogodila region, najgore tek sledi: Ostrvo potpuno odsječeno

Takođe, Ministarstvo će u 2026. godini i svakoj narednoj, u kontinuitetu, vršiti provjeru lica koja u tekućoj godini navršavaju 65 godina života, te vršiti uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ukoliko će sa istom doći do 15 godina staža osiguranja.