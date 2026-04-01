Izvršena uplata doprinosa za 425 demobilisanih boraca

ATV
01.04.2026 12:40

Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине
Za 425 demobilisanih boraca koji ispunjavaju uslove za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje danas je izvršena uplata sredstava u iznosu od 229.527 KM.

Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01.1996. godine do 29.09.2000. godine, demobilisanim borcima koji u tom periodu nisu bili prijavljeni na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske je kontinuirana aktivnost, i vrši se demobilisanim borcima koji imaju 65 godina života i više, a kojima taj staž nedostaje da ispune minimalni uslov za starosnu penziju od 15 godina staža osiguranja.

S tim u vezi, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite obradilo je sve zaprimljene zahtjeve zaključno sa 31.12.2025. godine, i utvrdilo da ukupno 425 demobilisanih boraca ispunjava uslov za uplatu doprinosa, te je po tom osnovu uplaćeno 229.527 KM.

олуја невријеме

Region

Oluja pogodila region, najgore tek sledi: Ostrvo potpuno odsječeno

Takođe, Ministarstvo će u 2026. godini i svakoj narednoj, u kontinuitetu, vršiti provjeru lica koja u tekućoj godini navršavaju 65 godina života, te vršiti uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ukoliko će sa istom doći do 15 godina staža osiguranja.

Više iz rubrike

Avion

Ekonomija

Plata zavisi od kilograma: Avio-kompanija uvodi šokantna pravila za posadu

4 d

0
Гасовод

Ekonomija

Prvi put od januara 2023. prosječne cijene gasa u Evropi premašile 600 dolara

4 d

0
Ekonomija

Velaula: Od sutra operativno šest miliona KM za radnike "Nove Ljubije"

5 d

5
Ekonomija

Stabilizacija situacije ni na vidiku: Više od tri miliona nezaposlenih

5 d

0

Željko Obradović progovorio o povratku

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

