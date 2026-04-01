Kako će građanima biti vraćen dio akciza na gorivo kojeg se Srpska odriče?

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske donijeta je veoma važna odluka o ukidanju akciza na gorivo.

"Mi se kao Vlada Srpske odričemo svog budžetskog dijela, koji je negdje oko 10 pfeninga po litru", istakao je ministar trgovine i turizma Srpske Ned Puhovac.

On je rekao da je ova odluka vrlo bitna.

"Kako za građanstvo tako i za privredu. Sve će se direktno rješavati na benzinskim stanicama, kada kupite gorivo, račun se umanji za 10 pfeninga po litru. Dovoljno je da imate ličnu kartu koja je izdata od MUP-a Srpske i da imate naše tablice", kaže Puhovac.

Fudbal Vico Zeljković nakon Italije poslao jasnu poruku

Razlog za donošenje ove odluke ogleda se u potrebi ublažavanja ekonomskih posljedica rasta cijena naftnih derivata, koji direktno utiču na troškove života građana i poslovanje privrednih subjekata.

Uvođenjem povrata dijela akciza na naftne derivate omogućava se direktna finansijska podrška stanovništvu, čime se doprinosi očuvanju likvidnosti zaštiti životnog standarda građana.

Predloženim rješenjem utvrđeno je da se ostvaruje pravo na umanjenje maloprodajne cijene naftnih derivata u iznosu od 0,10 KM po litru na teritoriji Republike Srpske, pri kupovini u jednom od maloprodajnih objekata ovlašćenih distributera naftnih derivata za fizička i pravna lica u Republici Srpskoj.