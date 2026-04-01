Tuga: Ovo je djevojka koju je usmrtio citroen na pješačkom

Dvadesetdvogodišnja V. V. preminula je od posljedica teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 28. marta oko tri sata ujutru u Sivcu, kod Sombora.

Prema dosadašnjim informacijama, do nesreće je došlo kada je, kako se sumnja, automobil marke "citroen", kojim je upravljao U. M. (21), udario djevojku dok je prelazila ulicu na obilježenom pješačkom prelazu.

Ona je sa teškim povredama hitno prevezena u Opštu bolnicu u Somboru, gdje je, uprkos naporima ljekara, podlegla povredama.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su U. M. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Društvo Prognoza koja će mnoge razočarati: Evo kakvo nas vrijeme očekuje poslije Vaskrsa

Nakon zadržavanja do 48 sati, osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu za krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru, prenosi "Telegraf".

Sudija za prethodni postupak prihvatio je prijedlog tužilaštva i odredio mu pritvor u trajanju do 30 dana.

Istraga o svim okolnostima ove nesreće je u toku.