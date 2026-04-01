Pucnjava u Glini: Pronađeno tijelo žene, muškarac ranjen

ATV
01.04.2026 15:29

Пуцњава у Глини: Пронађено тијело жене, мушкарац рањен
Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Oko 13.30 sati policija je zaprimila dojavu o pucnjavi na glinskom području, nakon čega su policajci izašli na teren.

Na mjestu događaja pronađeno je mrtvo tijelo ženske osobe, dok je povrijeđeni muškarac vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u zdravstvenu ustanovu.

Uviđajem na mjestu događaja rukovodi zamjenica županijskog državnog tužioca u Sisku, prenosi Indeks.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Pucnjava

Glina

Hrvatska

