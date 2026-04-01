Vlada Hrvatske pušta na tržište 35.000 tona dizela iz obaveznih zaliha

Vlada Hrvatske donijela je danas odluku da na tržište pusti 35.000 tona dizela iz obaveznih zaliha nafte i naftnih derivata, a smisao je učestvovanje u evropskim naporima za stabilizaciju tržišta.

Ne radi se o vanrednoj mjeri ili situaciji, jer je snabdijevanje gorivom u Hrvatskoj redovno.

Otpuštena količina iz zaliha za Hrvatsku predstavlja 4,39 dana prosječnog dnevnog neto uvoza, 4,1 dan prosječne dnevne potrošnje odnosno oko 4,7 posto obaveznih zaliha. Te količine će biti i obnovljena.

Ministar privrede Hrvatske Ante Šušnjar rekao je da se ne radi ni o kakvoj vanrednoj mjeri ni situaciji, nego se mjera donosi u duhu solidarnosti sa zemljama koja su to primorane da naprave.

- U smislu sigurnosti našeg snabdijevanja, apsolutno imamo sve pod kontrolom - rekao je Šušnjar.

(Tanjug)