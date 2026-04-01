Logo
Large banner

Nije samo plata: Radnici u BiH jasno poručili šta žele od poslodavaca

Autor:

ATV
01.04.2026 12:35

Komentari:

0
Није само плата: Радници у БиХ јасно поручили шта желе од послодаваца

Radnici u BiH danas mnogo jasnije nego ranije znaju šta žele od poslodavaca – i to više nije samo visina plate.

Balans između poslovnog i privatnog života, fleksibilnost i osjećaj pripadnosti postaju ključni faktori pri izboru posla, pokazuju rezultati istraživanja koje je proveo "MojPosao.ba" u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija u BiH (UNFPA) i Sarajevskim otvorenim centrom.

Fleksibilnost na prvom mjestu

Kada je riječ o usklađivanju poslovnih i porodičnih obaveza, ispitanici su kao najvažniji faktor izdvojili fleksibilno radno vrijeme (39 odsto).

Odmah iza toga slijedi mogućnost rada na daljinu (31 odsto), dok 21 odsto ispitanika posebno cijeni mogućnost odsustva u slučaju bolesti člana porodice.

Ovi podaci jasno pokazuju da radnici sve više traže razumijevanje i podršku u svakodnevnom životu, a ne samo stabilna primanja.

Jednake šanse i otvorena komunikacija

Kada je riječ o inkluzivnosti, ključni faktor su jednake mogućnosti za napredovanje u karijeri (23 odsto).

Važnu ulogu imaju i otvorena komunikacija i dostupni kanali za povratne informacije (19 odsto), kao i transparentne prakse zapošljavanja (16 odsto).

Uz to, 15 odsto ispitanika naglašava značaj jasnih politika koje promovišu raznolikost i inkluziju.

Razvoj i društvena odgovornost

Na izbor najinkluzivnijeg poslodavca posebno utiču mogućnosti profesionalnog razvoja dostupne svima (25 odsto), ali i inicijative koje promovišu društvenu odgovornost (20 odsto).

To pokazuje da radnici danas očekuju više – ne samo dobre uslove rada, već i jasnu ulogu kompanije u društvu.

Poslodavci koji odgovore na očekivanja

Istraživanje, provedeno od 13. februara do 20. marta 2026. godine putem portala "MojPosao.ba", pokazuje da kompanije koje uspiju da ispune ove kriterijume postaju najpoželjnije na tržištu rada.

Riječ je, kako se navodi, o poslodavcima koji nude fleksibilnost, razumiju potrebe zaposlenih i aktivno grade inkluzivno radno okruženje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radnici

poslodavci

Plata

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner