Nije samo plata: Radnici u BiH jasno poručili šta žele od poslodavaca

Radnici u BiH danas mnogo jasnije nego ranije znaju šta žele od poslodavaca – i to više nije samo visina plate.

Balans između poslovnog i privatnog života, fleksibilnost i osjećaj pripadnosti postaju ključni faktori pri izboru posla, pokazuju rezultati istraživanja koje je proveo "MojPosao.ba" u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija u BiH (UNFPA) i Sarajevskim otvorenim centrom.

Fleksibilnost na prvom mjestu

Kada je riječ o usklađivanju poslovnih i porodičnih obaveza, ispitanici su kao najvažniji faktor izdvojili fleksibilno radno vrijeme (39 odsto).

Odmah iza toga slijedi mogućnost rada na daljinu (31 odsto), dok 21 odsto ispitanika posebno cijeni mogućnost odsustva u slučaju bolesti člana porodice.

Ovi podaci jasno pokazuju da radnici sve više traže razumijevanje i podršku u svakodnevnom životu, a ne samo stabilna primanja.

Jednake šanse i otvorena komunikacija

Kada je riječ o inkluzivnosti, ključni faktor su jednake mogućnosti za napredovanje u karijeri (23 odsto).

Važnu ulogu imaju i otvorena komunikacija i dostupni kanali za povratne informacije (19 odsto), kao i transparentne prakse zapošljavanja (16 odsto).

Uz to, 15 odsto ispitanika naglašava značaj jasnih politika koje promovišu raznolikost i inkluziju.

Razvoj i društvena odgovornost

Na izbor najinkluzivnijeg poslodavca posebno utiču mogućnosti profesionalnog razvoja dostupne svima (25 odsto), ali i inicijative koje promovišu društvenu odgovornost (20 odsto).

To pokazuje da radnici danas očekuju više – ne samo dobre uslove rada, već i jasnu ulogu kompanije u društvu.

Poslodavci koji odgovore na očekivanja

Istraživanje, provedeno od 13. februara do 20. marta 2026. godine putem portala "MojPosao.ba", pokazuje da kompanije koje uspiju da ispune ove kriterijume postaju najpoželjnije na tržištu rada.

Riječ je, kako se navodi, o poslodavcima koji nude fleksibilnost, razumiju potrebe zaposlenih i aktivno grade inkluzivno radno okruženje.