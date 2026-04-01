Užas u školskom dvorištu: Prišao djetetu i počeo da ga udara

Jeziv napad dogodio se u osnovnoj školi u selu Drenovac kod Dečana, kada je, prema dostupnim informacijama, jedan muškarac fizički napao jedanaestogodišnjeg učenika.
Kako prenose lokalni mediji, napad se dogodio ispred škole naočigled druge djece i nastavnika, kada je muškarac prišao djetetu i, kako se sumnja, počeo da mu zadaje udarce po tijelu.
Motiv napada za sada nije poznat, a nadležni organi intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog slučaja.
Povrijeđeni učenik je odmah nakon incidenta zbrinut i ukazana mu je medicinska pomoć, a prema posljednjim informacijama, njegovo stanje je stabilno i nalazi se van životne opasnosti.
Iz tužilaštva je potvrđeno da je osumnjičeni identifikovan ubrzo nakon incidenta, kao i da mu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati, u okviru dalje istrage.
Nadležni ističu da se preduzimaju sve zakonom predviđene mjere kako bi se slučaj u potpunosti rasvijetlio, a protiv osumnjičenog će, nakon prikupljanja dokaza, biti pokrenuti odgovarajući pravni postupci, prenosi Indeks Onlajn.
