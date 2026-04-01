Logo
Large banner

Užas u školskom dvorištu: Prišao djetetu i počeo da ga udara

Autor:

ATV
01.04.2026 13:46

Komentari:

0
Ужас у школском дворишту: Пришао дјетету и почео да га удара
Foto: Pexels.com

Jeziv napad dogodio se u osnovnoj školi u selu Drenovac kod Dečana, kada je, prema dostupnim informacijama, jedan muškarac fizički napao jedanaestogodišnjeg učenika.

Kako prenose lokalni mediji, napad se dogodio ispred škole naočigled druge djece i nastavnika, kada je muškarac prišao djetetu i, kako se sumnja, počeo da mu zadaje udarce po tijelu.

Motiv napada za sada nije poznat, a nadležni organi intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog slučaja.

hitna pomoc

Hronika

Užas na putu: Vozač preminuo za volanom, pa se zakucao u ogradu

Povrijeđeni učenik je odmah nakon incidenta zbrinut i ukazana mu je medicinska pomoć, a prema posljednjim informacijama, njegovo stanje je stabilno i nalazi se van životne opasnosti.

Iz tužilaštva je potvrđeno da je osumnjičeni identifikovan ubrzo nakon incidenta, kao i da mu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati, u okviru dalje istrage.

Nadležni ističu da se preduzimaju sve zakonom predviđene mjere kako bi se slučaj u potpunosti rasvijetlio, a protiv osumnjičenog će, nakon prikupljanja dokaza, biti pokrenuti odgovarajući pravni postupci, prenosi Indeks Onlajn.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

povrijeđeno dijete

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тајна празничне енергије: Ових 7 ствари унесите у дом прије Васкрса

Savjeti

Tajna praznične energije: Ovih 7 stvari unesite u dom prije Vaskrsa

4 d

0
Ужас на путу: Возач преминуо за воланом, па се закуцао у ограду

Hronika

Užas na putu: Vozač preminuo za volanom, pa se zakucao u ogradu

4 d

0
Бобан Рајовић добио вриједан поклон

Scena

Boban Rajović dobio vrijedan poklon

4 d

0
Сека Алексић о борби за потомство: ''Најгоре ми је било..''

Scena

Seka Aleksić o borbi za potomstvo: ''Najgore mi je bilo..''

4 d

0

Više iz rubrike

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Region

Vlada Hrvatske pušta na tržište 35.000 tona dizela iz obaveznih zaliha

4 d

1
Ријека Сава у Каоцима код Српца

Region

Najnoviji detalji: Iz Save do sada izvučeno 30 ljudi

4 d

1
Аутомобил у снијегу

Region

Od danas promjena u saobraćaju: Ko ne ispoštuje ovo platiće kaznu

4 d

0
Олуја направила хаос у Хрватској: Острво потпуно одсјечено, најгоре се тек очекује

Region

Oluja napravila haos u Hrvatskoj: Ostrvo potpuno odsječeno, najgore se tek očekuje

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner