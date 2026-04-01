Tajna praznične energije: Ovih 7 stvari unesite u dom prije Vaskrsa

Unesite ove vaskršnje simbole u svoj dom i privucite sreću, zdravlje i prosperitet. Određeni predmeti i simboli mogu doprinijeti harmoniji, blagostanju i miru u domu.

Vaskršnji praznici su vreme okupljanja, topline i radosti, ali i prilika da svoj dom ispunimo pozitivnom energijom.Dok razmišljamo o farbanju jaja, prazničnoj trpezi i dekoraciji, često zaboravimo da i sitni detalji u prostoru mogu imati snažnu simboliku.

Prema tradicionalnim vjerovanjima, određeni predmeti i simboli mogu doprinijeti harmoniji, blagostanju i miru u domu. Unijeti ih u svoj prostor pred Vaskrs znači otvoriti vrata sreći, zdravlju i prosperitetu tokom cijele godine. Evo koji simboli se najčešće preporučuju:

Krst

Krst je ne samo osnovni simbol hrišćanske vjere, već i simbol spasenja i nade. Preporučuje se da ga postavite u severozapadni dio doma, jer se veruje da taj prostor nosi energiju snage, stabilnosti i mudrosti. Može stajati u trpezariji, kancelariji ili kao dekoracija na ulazu, kao podsetnik na zaštitu i vjeru, piše Super Žena.

Svijeća

Svijeće simbolizuju svetlost koja donosi jasnoću i uklanja tamu. U duhovnom smislu predstavljaju Hristovo svjetlo i put ka vječnosti. Idealno je postaviti svijeću u severoistočni dio doma, koji je povezan sa duhovnim rastom i napretkom.

Uskršnji zec

U mnogim kulturama, zec je simbol plodnosti, obilja i sreće. Preporuka je da se u domu postavi par bijelih zečeva, najbolje u istočnom dijelu prostora. Vjeruje se da ovaj simbol privlači radost i obilje, posebno u prazničnom periodu.

Bijeli ljiljani

Bijeli ljiljani simbolizuju čistotu, mir i duhovnu snagu. Njihovo mjesto je u severozapadnom dijelu doma, gd‌je doprinose osećaju stabilnosti i harmonije. Takođe se mogu postaviti i u sjeveroistočni dio, za podsticanje duhovnog razvoja.

Ukrasi u obliku jaja

Jaja su jedan od najprepoznatljivijih simbola Vaskrsa, jer predstavljaju novi život i plodnost. Postavljanjem dekoracija u obliku jaja u zapadni dio doma, posebno u dnevnu sobu ili trpezariju, doprinosite očuvanju porodične harmonije i pozitivnih promjena.

Grančice palme i masline

Palma i maslina simbolizuju mir, pobedu i novi početak. Zelene grančice unijete u dom povezuju se sa energijom proljeća i obnove. Preporučuje se da ih postavite u jugoistočni dio prostora, koji je povezan sa prosperitetom i blagostanjem.

Jagnje

Jagnje je snažan simbol žrtve, nevinosti i novog početka. Najčešće se postavlja u južni dio doma, u prostor gd‌je se okuplja porodica.