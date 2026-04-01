Seka Aleksić o borbi za potomstvo: ''Najgore mi je bilo..''

01.04.2026 13:27

Сека Алексић о борби за потомство: ''Најгоре ми је било..''

Pjevačica Seka Aleksić uživa u ljubavi sa Veljkom Piljikićem sa kojim ima dvoje djece. Ona se dugo borila za potomstvo, a sada je pričala o tome šta joj je najteže palo na tom putu.

- Najgore pitanje mi je bilo: "Šta ćeš ako te ostavi muž zato što ne možeš da rodiš djecu". Ja sam otresita ovako, ali iza te otresite stoji neka druga osoba, samo prikrivam tako svoje emocije. Mislim da će se žene složiti sa mnom da su to jako teška i potresna pitanja zato što vas automatski to pitanje baca u razmišljanje: "A šta ako se zaista to desi?" - rekla je Seka.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Izlazak na svjetsko finansijsko tržište pokazao snagu institucija

Kako kaže, u tim situacijama je imala sreće što je baš sa Veljkom, čovjekom koji je bezuslovno voli.

- Međutim ja sam imala sreću da iza mene stoji ozbiljan muškarac koji me iskreno voli i njemu nije bilo bitno da li ću ja moći da rodim djecu ili ne. Njemu sam bitna ja i moja sreća, a na sve to kad je čovjek iskren Bog tako i da. I želim još takvih nagrada - iskrena je Seka.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković stiže na derbi Partizana i Zvezde

Kako je dodala, ona priželjkuje još jedno ili dvoje djece i vjeruje da će joj se želja ispuniti.

(Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Мраз зима минус лист

Savjeti

Kako pravilno zaštiti biljke od mraza

4 d

0
Да ли нове гуме иду на предње или задње точкове?

Auto-moto

Da li nove gume idu na prednje ili zadnje točkove?

4 d

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Region

Vlada Hrvatske pušta na tržište 35.000 tona dizela iz obaveznih zaliha

4 d

1
Језиво: Напао колегу ножем због ВЦ шоље

Hronika

Jezivo: Napao kolegu nožem zbog VC šolje

4 d

0

Više iz rubrike

Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Scena

Darko Lazić nakon porodične tragedije otputovao iz Srbije

4 d

0
Кристијан Голубовић ријалити учесник

Scena

Kristijan Golubović otkrio s kim je bila u vezi Stela, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru

4 d

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić otkrila detalje Raletovog zdravstvenog stanja: Sve je gore i gore

4 d

0
Микрофон студио пјевање

Scena

Pjevači zarađuju i nakon smrti: Evo ko uzima novac od njihovih pjesama

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

