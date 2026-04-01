Seka Aleksić o borbi za potomstvo: ''Najgore mi je bilo..''

Pjevačica Seka Aleksić uživa u ljubavi sa Veljkom Piljikićem sa kojim ima dvoje djece. Ona se dugo borila za potomstvo, a sada je pričala o tome šta joj je najteže palo na tom putu.

- Najgore pitanje mi je bilo: "Šta ćeš ako te ostavi muž zato što ne možeš da rodiš djecu". Ja sam otresita ovako, ali iza te otresite stoji neka druga osoba, samo prikrivam tako svoje emocije. Mislim da će se žene složiti sa mnom da su to jako teška i potresna pitanja zato što vas automatski to pitanje baca u razmišljanje: "A šta ako se zaista to desi?" - rekla je Seka.

Kako kaže, u tim situacijama je imala sreće što je baš sa Veljkom, čovjekom koji je bezuslovno voli.

- Međutim ja sam imala sreću da iza mene stoji ozbiljan muškarac koji me iskreno voli i njemu nije bilo bitno da li ću ja moći da rodim djecu ili ne. Njemu sam bitna ja i moja sreća, a na sve to kad je čovjek iskren Bog tako i da. I želim još takvih nagrada - iskrena je Seka.

Kako je dodala, ona priželjkuje još jedno ili dvoje djece i vjeruje da će joj se želja ispuniti.

(Blic)