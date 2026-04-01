Jezivo: Napao kolegu nožem zbog VC šolje

Policija je uhapsila M. S. (49) zbog sumnje da je u nedjelju, 29. marta, oko 22 časa, nakon svađe nožem napao i povrijedio S. J. (25).

Kako prenosi Telegraf, incident se dogodio u objektu za smještaj radnika u Žikinoj ulici na Zvezdari, a razlog je sukob zbog neodržavanja higijene u zajedničkom kupatilu.

Naime, M.S. je pobjesnio jer je smatrao da S.J namjerno mokri na dasku VC šolje koju koriste svi korisnici tog smještaja, a bezazlena svađa brzo je prerasla u krvavi napad, kada je M.S. potegao nož na kolegu i zadao mu ubodnu ranu u predjelu ramena.

Stanari smještaja apsolutno su šokirani prizorom.

"Bila je to oštra prepirka, ali neshvatljivo je da neko zbog takve sitnice i obične VC daske uzme nož i krene na čovjeka. Svi smo zatečeni ovakvom agresijom", navode svjedoci događaja.

Nakon napada, osumnjičeni je pobjegao iz objekta, ali ga je policija ekspresno locirala i lišila slobode.

Povrijeđeni S. J. (25) hitno je transportovan u Urgentni centar, a ljekari su konstatovali da je riječ o lakim tjelesnim povredama.

Osumnjičenom M. S. je, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

On će uz krivičnu prijavu za nanošenje tjelesnih povreda biti priveden na saslušanje, gdje će morati da objasni motive koji su doveli do ovog bizarnog čina.