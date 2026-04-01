Logo
Large banner

Jezivo: Napao kolegu nožem zbog VC šolje

Autor:

01.04.2026 12:50

Komentari:

0
Језиво: Напао колегу ножем због ВЦ шоље
Foto: Pixabay

Policija je uhapsila M. S. (49) zbog sumnje da je u nedjelju, 29. marta, oko 22 časa, nakon svađe nožem napao i povrijedio S. J. (25).

Kako prenosi Telegraf, incident se dogodio u objektu za smještaj radnika u Žikinoj ulici na Zvezdari, a razlog je sukob zbog neodržavanja higijene u zajedničkom kupatilu.

Naime, M.S. je pobjesnio jer je smatrao da S.J namjerno mokri na dasku VC šolje koju koriste svi korisnici tog smještaja, a bezazlena svađa brzo je prerasla u krvavi napad, kada je M.S. potegao nož na kolegu i zadao mu ubodnu ranu u predjelu ramena.

Stanari smještaja apsolutno su šokirani prizorom.

Zdravlje

Prvi pacijent u Rusiji dobio vakcinu protiv melanoma

"Bila je to oštra prepirka, ali neshvatljivo je da neko zbog takve sitnice i obične VC daske uzme nož i krene na čovjeka. Svi smo zatečeni ovakvom agresijom", navode svjedoci događaja.

Nakon napada, osumnjičeni je pobjegao iz objekta, ali ga je policija ekspresno locirala i lišila slobode.

Povrijeđeni S. J. (25) hitno je transportovan u Urgentni centar, a ljekari su konstatovali da je riječ o lakim tjelesnim povredama.

Osumnjičenom M. S. je, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

On će uz krivičnu prijavu za nanošenje tjelesnih povreda biti priveden na saslušanje, gdje će morati da objasni motive koji su doveli do ovog bizarnog čina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

napad

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Društvo

Meteorolozi upozorili na velike padavine i jak vjetar

4 d

0
Вакцина

Zdravlje

Prvi pacijent u Rusiji dobio vakcinu protiv melanoma

4 d

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Ekonomija

Izvršena uplata doprinosa za 425 demobilisanih boraca

4 d

1
Хороскоп

Zanimljivosti

Proljeće iz korijena mijenja život ovih znakova

4 d

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Otac monstrum silovao maloljetnu kćerku: Evo koliku kaznu je dobio

4 d

1
Бањалучанину година затвора због утаје 94.000 КМ пореза

Hronika

Banjalučaninu godina zatvora zbog utaje 94.000 KM poreza

4 d

0
Двоје повријеђених у слијетању аута са пута

Hronika

Dvoje povrijeđenih u slijetanju auta sa puta

4 d

0
Марихуана сакривена у шкоди.

Hronika

Pao Bilećanin: U "škodi" krio marihuanu

4 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner