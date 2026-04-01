Otac monstrum silovao maloljetnu kćerku: Evo koliku kaznu je dobio

01.04.2026 12:17

Gordana Đurić, sudija Višeg suda u Prokuplju izrekla je danas prvostepenu presudu muškarcu (44) iz Kuršumlije zbog krivičnog djela obljuba zloupotrebom položaja i osudila ga na maksimalnu kazu zatvora od 12 godina.

On je okrivljen da je u dužem vremenskom periodu silovao svoju maloljetnu ćerku.

Na ovu presudu okrivljeni ima pravo žalbe u roku od 15 dana.

Za slučaj se saznalo sredinom oktobra 2024. godine kada je djevojčica otišla u policiju i prijavila svog oca. Tada je rekla da je on to činio u dužem vremenskom periodu. Nakon istrage, Više javno tužilaštvo u Prokuplju je podiglo optužnicu protiv ovog lica, te je mu je i produžen pritvor nakon prvog isteklog roka za pritvor od 30 dana. Na kraju je pušten da se brani sa slobode, uz zabranu prilaska žrtvi.

Majka oštećene je kazala da je ovo za njih bio dug i mučan proces, te da shvata da je riječ o maksimalnoj kazni, ali da je što se njih tiče i ona mala.

- Ni jedna kazna neće bol i strahotu da odnese. Mi znamo šta smo sve doživjeli i preživjeli. Posebno mi je teško jer se noćna mora nastavlja tom žalbom na presudu na koju on ima pravo - kazala je majka djevojčice i bivša supruga okrivljenog.

Ukoliko okrivljeni uloži žalbu, odluku o daljem postupku doneće Apelacioni sud u Nišu.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

