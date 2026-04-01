Boban Rajović dobio vrijedan poklon

Mladi pjevač Menil Velioski objavio je novu pjesmu "Kad prođeš ti kroz vene“, a dodatnu pažnju javnosti privukla je podrška koju je dobio od popularnog pjevača Bobana Rajovića.

Naime, zanimljiva situacija pokazuje da u muzici ništa nije slučajno.

Menil je naišao na pjesmu koja u tom trenutku nije odgovarala njegovom senzibilitetu i stilu, te je njegov tim odlučio da kontaktira Bobana Rajovića i pokloni mu numeru, smatrajući da savršeno odgovara upravo njemu.

Za ovaj gest nisu tražili nikakvu nadoknadu.

"Menil me je ostavio bez riječi. Gest mladog kolege je za svako poštovanje, zato ima moju veliku podršku za sve što mu predstoji, pa i za njegovu novu pjesmu", izjavio je Rajović.

Pjesma koju je Menil poklonio Bobanu uskoro će ugledati svjetlost dana u okviru njegovog novog projekta, dok Menil već bilježi pozitivne reakcije publike na svoju novu numeru.

