Težak udes na Slaviji: Petoro povrijeđenih, među njima i trudnica

Pet osoba povrijeđeno je danas u sudaru automobila i gradskog autobusa koji saobraća na liniji 31, potvrđeno je Telegrafu.

Saobraćajna nezgoda se dogodila oko 16 časova na izlazu iz kružnog toka na Slaviji, u smjeru ka Hramu Svetog Save, kada je došlo do sudara putničkog vozila i gradskog autobusa. Uzrok sudara je, prema prvim informacijama, naglo kočenje autobusa.

Svijet Druga najveća banka pristala da isplati 72,5 miliona dolara Epstinovim žrtvama

Kako saznaje Telegraf, pet osoba je povrijeđeno i prevezeno na VMA, a među njima je i trudnica u osmom mjesecu trudnoće.

Stepen povreda trenutno nije poznat.

Stvaraju se gužve na toj saobraćajnoj dionici.