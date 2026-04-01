Logo
Large banner

Druga najveća banka pristala da isplati 72,5 miliona dolara Epstinovim žrtvama

Autor:

ATV
01.04.2026 17:10

Komentari:

0
Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Banka Amerike pristala je da isplati 72,5 miliona dolara žrtvama Džefrija Epštajna koje tvrde da je banka olakšala i profitirala od njegovih zločina.

U tužbi, podnetoj prošle godine, navodi se da je druga najveća američka banka pružala bankarske usluge Epštajnu i njegovoj mreži, kao i račune koje su koristile žrtve i njegovi saradnici, uključujući Gislen Maksvel i Leona Bleka, bivšeg izvršnog direktora kompanije Apolo Global Menadžment.

Sudija Okružnog suda SAD Džed Rakof, koji predsjedava slučajem, održaće ročište u aprilu kako bi odlučio da li će odobriti nagodbu. Sporazum ne uključuje priznanje odgovornosti banke.

Portparol banke: Ostajemo iza naših prethodnih izjava

„Iako ostajemo iza naših ranijih izjava datih u ovom postupku, uključujući tvrdnju da Banka Amerike nije olakšavala krivična djela seksualne eksploatacije, ova nagodba nam omogućava da ovo pitanje ostavimo iza sebe i pruža dodatno zatvaranje tog poglavlja za tužioce“, rekao je portparol banke za NBC News.

Џефри Епстајн

Svijet

Nagodba obuhvata sve žene „koje su seksualno zlostavljane ili trgovane ljudima od strane Džefrija Epštajna ili bilo koga povezanog sa njim ili njegovom mrežom“ između 30. juna 2008. i 6. jula 2019. godine, prema podnesku advokata žrtava. Prema njihovim riječima, to je najmanje 60 žena koje su bile žrtve Epštajna tokom tog perioda.

Tužioci tvrde da banka nije adekvatno pratila račune niti blagovremeno prijavila sumnjive transakcije, uključujući transfere koje je Leon Blek poslao Epštajnu sa svog računa u Banki Amerike.

Slične tužbe protiv JPMorgan Chase-a i Deutsche Bank-a su rešene nagodbama.

Blek je trebalo da bude ispitan ovog mjeseca, a advokat žrtava Sigrid Mekoli ga je opisala kao „ključnog svjedoka“. Ali je izbjegao da svjedoči nakon što su strane prošle nedjelje obavestile sud o nagodbi.

Blek nije optuženi u tužbi protiv Banke Amerike. On je negirao sve optužbe i tvrdi da nije imao saznanja o Epštajnovim zločinima. Njegov portparol je odbio da komentariše slučaj.

Epštajnove preživele žrtve podnijele su slične tužbe protiv Džej Pi Morgan Čejsa i Dojče banke, koje su kasnije rješene nagodbama vrednim stotine miliona dolara. Džej Pi Morgan je pristao da plati 290 miliona dolara, dok je Dojče banka isplatila 75 miliona dolara žrtvama.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džefri Epstin

Epstajnovi fajlovi

banka

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner