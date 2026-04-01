Cjenovni šok u 12 sati u Njemačkoj

Od danas se na benzinskim pumpama u Njemačkoj primjenjuje nova uredba – povećanje cijena dozvoljeno je samo jednom dnevno i to u podne, dok je snižavanje moguće u bilo kom trenutku. Mnogi vozači su se nadali sporijem rastu cijena, većoj transparentnosti, pa čak i nižim cijenama, ali uzalud.
Analiza cijena goriva u deset najvećih njemačkih gradova pokazuje drugačiju sliku. Umjesto olakšanja, potrošači se na mnogim mjestima suočavaju sa novim skokom cijena koje nastavljaju da rastu nakon podneva.
Analiza je zasnovana na upoređivanju cijena na dvije identične benzinske pumpe u centru svakog od deset najvećih njemačkih gradova, neposredno prije i poslije podneva. Rezultati su jasni:
Ovi podaci pokazuju da nova regulativa dovodi do primjetnog rasta cijena.
Cijene su porasle u:
Berlinu, Dortmundu, Diseldorfu, Esenu, Frankfurtu, Kelnu, Lajpcigu i Štutgartu.
Cijene su ostale približno iste u:
Lajpcigu (samo za benzin).
Cijene su pale u:
Hamburgu i Minhenu.
Ipak, u većini gradova zabilježen je rast cijena, pa tako benzin sada u Njemačkoj košta 2,176, a dizel 2,306 evra po litru. Posebno izražen rast cijena goriva zabilježen je u nekoliko većih gradova:
Blago olakšanje zabilježeno je samo u rijetkim slučajevima, recimo kod dizela u Hamburgu i Minhenu. Međutim, čak i tamo važi isto – dok dizel blago pojeftinjuje, cijene benzina istovremeno rastu.
Zbog toga se ne može govoriti o stvarnom olakšanju za vozače.
Razlog ovakvog razvoja situacije je jasan – nedavni nagli rast cijena nafte, izazvan ratom u Iranu, vrši snažan pritisak na cijene goriva. Nova uredba bi mogla dodatno da pojača taj efekat.
Naime, umjesto čestih manjih korekcija tokom dana, benzinske pumpe sada očigledno koncentrišu povećanje cijena u jednom trenutku.
Ideja ove uredbe bila je da se poveća transparentnost za potrošače. Međutim, u praksi se pojavljuje suprotan efekat – poskupljenja dolaze odjednom i zato djeluju još izraženije. Za vozače to trenutno znači samo jedno – oni koji sipaju gorivo poslije podneva, u mnogim slučajevima će platiti znatno više nego ujutru.
(Feniks)
