Mjesto iscjeljenja: Zašto roditelji kroz zid ove crkve provlače djecu?

Locirana na uzvišenju zvanom Glašinska čuka, ova mala, ali značajna građevina, svjedoči o jednom vremenu koje je davno prošlo. Na sjeverozapadnom kraju sela, nedaleko od ostataka antičkog utvrđenja Ad Herkulem, Latinska crkva privlači pažnju ne samo svojom arhitekturom, već i misterijom koja je okružuje.

Iako nikada zvanično nije arheološki istražena, crkva je poput otvorene knjige čija su slova vremenom izblijedjela, ali nisu zaboravljena. Još davne 1935. godine, Adam Oršić Slavetić zapisao je da u njoj postoje freske, jedino prepoznatljive na jednom mjestu u proskomidiji. Na zidovima apside, nekada ukrašenim živopisnim scenama, i danas se osjeća duh srednjovjekovne umjetnosti koja je svojom bojom oživljavala ovaj sveti prostor.

Arhitektura koja prkosi vremenu

Crkva je izgrađena od crvene opeke i kamena, materijala koji je ponovo oživio iz ruševina antičkog utvrđenja. Njena nepravilna osnova i zidovi kao da prkose savremenim pravilima gradnje, što dodatno doprinosi njenoj mističnosti. Apsida je jednostavna, ali snažna u svojoj ljepoti, sa nazubljenim vijencem koji kao da pripada nekom drugom vremenu. Krov, polulučan i dvosvodan, i dalje čuva ovo istorijsko zdanje od propadanja.

Legenda o janjičaru i majčinskoj ljubavi

Ali nije samo arhitektura ono što ovu crkvu čini posebnom. Narodna tradicija govori da ju je podigao izvjesni Luka, mladić koji je kao dijete odveden u janjičare. Kada se konačno vratio u rodno selo, njegova majka je preminula od sreće kada ga je ponovo ugledala. U njenu čast, Luka je podigao ovaj hram kao simbol majčinske izdržljivosti i ljubavi. U okolini crkve nalazi se i nekropola, što svjedoči da je ovo mjesto oduvijek imalo veliki značaj za lokalno stanovništvo.

Vjerovanje u čuda i iscjeljenje djece

Danas je, prema narodnom vjerovanju, ova crkva mjesto iscjeljenja. Predanje kaže da svetinja posjeduje nevjerovatne moći, zbog čega su mještani napravili poseban otvor u apsidi. Kroz taj prolaz roditelji bi provlačili djecu u nadi da će im crkva pomoći da ozdrave i zaštititi ih od bolesti.

Latinska crkva u Glašincu nije samo nijemi svjedok istorije, već i mjesto koje i nakon toliko vijekova održava jaku ljudsku vjeru. Ona stoji kao tihi stražar koji pamti davna vremena i čeka da otkrijemo sve tajne koje krije u svojim zidinama, piše Toplica.rs.