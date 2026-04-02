Sveštenik upozorio vjernike: U ove tri boje nije dobro farbati vaskršnja jaja

Vaskrs se smatra najvećim hrišćanskim praznikom, pa crkva savjetuje da i farbanje jaja, kao jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola, bude u skladu sa prazničnim duhom i značenjem Hristovog vaskrsenja.

Iako se posljednjih godina sve više eksperimentiše sa tehnikama ukrašavanja i neobičnim bojama, sveštenici upozoravaju da nisu sve nijanse podjednako prikladne za ovu priliku.

Sveštenik Nikolaj Savčenko objasnio je da postoje tri boje koje bi, prema tradiciji i simbolici praznika, trebalo izbjegavati prilikom farbanja uskršnjih jaja.

Koje boje se ne preporučuju za vaskršnja jaja

Među bojama koje se smatraju nepoželjnim izdvajaju se crna, smeđa i tamnoplava.

Razlog za to leži u njihovoj simbolici. Ove tamne i sumorne nijanse češće se vezuju za Stradalnu sedmicu, odnosno posljednju sedmicu Vaskršnjeg posta, kada se vjernici prisjećaju Hristovog stradanja i patnje. Nasuprot tome, Vaskrs nosi poruku vaskrsenja, obnove, nade i radosti, pa se zbog toga smatra da ovakvi tonovi ne odgovaraju duhu praznika.

Nije grijeh, već pitanje tradicije

Ipak, važno je naglasiti da ne postoji stroga zabrana kada je riječ o korištenju ovih boja. Izbor "neprikladne" nijanse ne smatra se grijehom, već se prije svega posmatra kao odstupanje od tradicionalne simbolike i prazničnog raspoloženja.

Drugim riječima, radi se više o običajima i duhovnom smislu praznika nego o strogom pravilu koje se mora po svaku cijenu poštovati.

Crvena je glavna boja Vaskrsa

Kada je riječ o bojama koje su najprimjerenije za uskršnja jaja, crvena zauzima posebno mjesto. Ona simbolizuje život, pobjedu i slavlje, zbog čega se smatra osnovnom vaskršnjom bojom.

Jedna od najprepoznatljivijih nijansi crvene dobija se tradicionalnim farbanjem jaja u lukovini. Upravo ta boja za mnoge ima posebnu ljepotu i snažnu vezu sa starim običajima. U manastiru Tumane, kako se navodi, do specifične crvene nijanse dolazi se zahvaljujući posebnoj tehnici farbanja jaja, prenosi Kurir.