Danas vanredna sjednica UIO o graničnom prelazu Gradiška

Upravni odbor /UO/ Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ danas bi na vanrednoj sjednici u Banjaluci trebao da ponovo razmatra prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO koji se odnosi na Granični prelaz u Gradišci.

Sjednica će biti održana u sjedištu UIO u 15.00 časova, najavljeno je UO UIO.

Upravni odbor UIO BiH još nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO kojima se omogućava početak rada na novoizgrađenom graničnom prelazu Gradiška, jer je u više navrata protiv bio Zijad Krnjić, član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH.

Privredna komora Republike Srpske saopštila je sredinom marta da je angažovala advokatski tim koji razmatra mogućnost podnošenja krivične prijave Krnjića i zahtjeva za nadoknadu štete koju su pretrpjeli privrednici, a troškove snosi i BiH zbog neotvaranja tog prelaza..