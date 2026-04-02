Slavimo prepodobne Oce: Šta svaka kuća danas mora da uradi za mir i zdravlje?

Prepodobni mučenici Jovan i drugi, iz porodice Svetog Save Osvećenog kod Jerusalima. Ovaj slavni manastir, posjećivan i od Svetog Save srpskog, te obdaren od nekoliko vladara srpskih, i dan-danas postoji.

Više puta napadan je od divljih Arapa, pljačkan i pustošen, no Promišlju Božjom, uvijek je obnavljan i do danas sačuvan. U vrijeme carovanja Konstantina i Irine bi napadnut od Arapa i opljačkan. Monasi ne htjedoše bježati, nego savjetujući se sa svojim igumanom Tomom, rekoše:

"Mi smo odbjegli iz svijeta u ovu pustinju radi ljubavi Hristove, sramota je sad da bježimo iz pustinje iz straha od ljudi. Ako budemo ubijeni ovdje, bićemo ubijeni zbog naše ljubavi prema Hristu, zbog koga smo i došli ovdje da živimo."

I tako odlučivši, dočekaju nenaoružani oružane Arape, kao jaganjci vukove. Arapi neke od njih strijelama umrtve, a neke zatvore u pećinu Svetog Save, pa nalože vatru na ulazu, te ih dimom uguše.

I tako mnogi od njih skončaju kao mučenici Hrista radi i presele se u carstvo Onoga koga su ljubili i radi čije su ljubavi izginuli. Časno postradaše pred Vaskrs 796. godine u vrijeme cara Konstantina i Irine i patrijarha jerusalimskog Ilije. No, ubrzo postiže pravedna kazna divlje napadače. Vraćajući se svojim šatorima, oni se posvađaju i u uzajamnoj borbi svi izginu.

Narodna vjerovanja i običaji

Prema narodnim vjerovanjima, na današnji dan treba završiti sve kućne poslove, ali i svu pocijepanu odjeću zakrpiti. Vjeruje se da ovaj čin simbolizuje obnavljanje snage i zaštitu doma od nedaća, baš kao što je i manastir uvijek iznova obnavljan.

Tropar

Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobijediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.

