Rubio u obraćanju objasnio razloge američkog napada na Iran

Američki državni sekretar Marko Rubio, objavio je na X-u poruku u kojoj je pokušao pojasniti zašto su Sjedinjene Američke Države upravo sada izvršile napad na Iran. U centru njegovog obrazloženja nalazi se tvrdnja da Teheran nastoji razviti nuklearno oružje.

"Iran želi imati nuklearno oružje. U to nema nikakve sumnje", poručio je Rubio.

On tvrdi da je Iran, ako je zaista želio isključivo nuklearnu energiju, mogao uvoziti gorivo i graditi reaktore iznad zemlje, slično drugim državama. Umjesto toga, naveo je, postrojenja je gradio "duboko u planinama, daleko od očiju javnosti" i insistirao na obogaćivanju materijala koji se može koristiti i za proizvodnju energije i za izradu nuklearnog oružja.

Razlozi napada

Rubio je dodao da je Teheran odbijao sve modele koji bi mu omogućili civilni nuklearni program bez vojne komponente.

"Ponuđena im je svaka prilika da imaju nuklearni program koji im omogućuje energiju, a ne oružje, i svaki put su to odbili", naveo je.

On je objasnio i zašto smatra da je napad morao doći baš sada.

"Iran je pokušavao izgraditi konvencionalni štit, imati toliko projektila i toliko dronova da ga niko ne može napasti", napisao je Rubio.

Dodao je da je Iran bio nadomak stvaranja arsenala toliko snažnog da bi bilo nemoguće d‌jelovati protiv njegovog nuklearnog programa.

"Bili smo na rubu situacije u kojoj bi Iran imao toliko projektila i toliko dronova da više niko ne bi mogao učiniti ništa protiv njegova nuklearnog programa. To je bio neprihvatljiv rizik", istakao je.

Ispravna odluka

Rubio je pritom istakao da zemlja "kojom upravljaju radikalni šijitski klerici s apokaliptičnom vizijom budućnosti" ni pod kojim uslovima ne smije imati nuklearno oružje. Zbog toga je zaključio da je američki napad bio posljednja prava prilika da se uništi iranski odbrambeni kapacitet.

"Ovo je bila naša posljednja najbolja prilika da uklonimo tu konvencionalnu prijetnju, taj konvencionalni štit koji su pokušavali izgraditi", poručio je.

O odluci predsjednika Donalda Trampa, Rubio je rekao da je bila ispravna.

"Predsjednik je donio ispravnu odluku da to sada uništi", poručio je.

Na kraju je Rubio naglasio da je cilj operacije uništiti iranske projektile i program dronova, kako Teheran više ne bi mogao skrivati svoje aktivnosti iza te vojne zaštite i kako bi bio primoran ozbiljno pregovarati o tome da nikada ne dođe do nuklearnog oružja.