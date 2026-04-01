DNK analiza Torinskog pokrova otkrila tragove sa više kontinenata - misterija još dublja

Nova DNK analiza Torinskog pokrova otkrila je tragove ljudi, životinja i biljaka sa više kontinenata, što dodatno komplikuje priču o jednoj od najpoznatijih hrišćanskih relikvija i njenom porijeklu.

DNK analiza je identifikovala veliki broj životinjskog, biljnog i ljudskog materijala na Torinskom pokrovu, što komplikuje priču o misterioznoj relikviji za koju se tvrdi da je tkanina u koju je Isus Hrist bio umotan nakon raspeća prije više od dvije hiljade godina.

Pokrov, dugačak 4,4 metra i širok 1,1 metar, jedan je od najpoznatijih i najkontroverznijih hrišćanskih artefakata na svetu. Njegova prva dokumentovana lokacija bila je u Francuskoj 1354. godine, a skoro pola milenijuma se nalazi u katedrali Svetog Jovana Krstitelja u Torinu, u Italiji.

Godine 1988, istraživači su koristili tehnike datiranja radiokarbonom i akceleratorskom masenom spektrometrijom kako bi utvrdili da je pokrov napravljena negdje između 1260. i 1390. godine, isključujući mogućnost da je osoba čiji odraz se vidi kao otisak na platnu mogla biti Isus.

Međutim, ovo datiranje plaštanice u kasni srednji vijek i dalje osporavaju neki hrišćanski stručnjaci.

DNK sa svih strana: od domaćih životinja do morskih organizama

Godine 2015, Đani Barkača sa Univerziteta u Padovi i njegove kolege analizirali su materijal prikupljen sa relikvije 1978. godine i prvi iznijeli pretpostavku da tkanina možda potiče iz Indije.

Sada je Barkača vodio novu studiju i ponovo analizirao materijal iz 1978. godine. On i njegov tim su otkrili da je plaštanica sačuvala ogromnu raznolikost srednjovekovne i moderne DNK, prenosi portal Nju sajentist.

Umjetnički prikaz Torinskog pokrova, uklopljen u scenu „Skidanja sa krsta“, slikara Đulija Klovija, oko 1540.

Izvori genetskog materijala uključuju domaće mačke i pse, domaće životinje, uključujući kokoške, goveda, koze, ovce, svinje i konje, i divlje životinje poput jelena i zečeva.

Tim je takođe pronašao tragove nekih vrsta riba, uključujući sivog kefala, atlantskog bakalara i ribe sa zrakastim perajima. Takođe su identifikovani morski rakovi, muve, lisne vaši i paučnjaci poput grinja i krpelja.

Neke od najčešćih biljnih vrsta čija je DNK sačuvana na platnu su šargarepa i razne vrste pšenice, kao i paprike, paradajz i krompir – biljke koje su verovatno donete u Evropu nakon što su istraživači počeli da putuju u Aziju i Ameriku.

Međutim, nije bilo moguće utvrditi tačno vreme kada je platno kontaminirano ovim biljkama i životinjama.

Ljudski tragovi otežavaju utvrđivanje „originalne“ DNK

Tim je takođe pronašao ljudsku DNK čije tragove su ostavili svi koji su rukovali pokrovom, uključujući i tim za uzorkovanje iz 1978. godine.

„Pokrov je došao u kontakt sa više pojedinaca, čime je dovedena u pitanje mogućnost identifikacije originalne DNK“, pišu istraživači.

Indijske genetske loze i nova hipoteza o porijeklu tkanine

Barkačija i njegove kolege izvještavaju da skoro 40 procenata ljudske DNK pronađene na pokrovu potiče iz indijskih loza, što je „moglo biti rezultat istorijskih interakcija ili uvoza lana u starom Rimu iz regiona blizu doline Inda“.

„Tragovi DNK pronađeni na Torinskom pokrovu ukazuju na potencijalno veliku izloženost tkanine u mediteranskom regionu i mogućnost da je pređa proizvedena u Indiji“, piše tim.

Naučnici podjeljeni: između novih analiza i opšteprihvaćenih rezultata

Anders Geterstrem sa Univerziteta u Stokholmu u Švedskoj kaže da su ranija istraživanja koja datiraju pokrov u 13. vijek opšteprihvaćena u naučnoj zajednici.

„Iako postoji izvjesna debata oko radiokarbonskog datiranja iz 1988. godine, većina istraživača smatra da je dovoljno pouzdano“, naglašava profesor.

Geterstrem nije ubjeđen u hipotezu da tkanina možda potiče iz Indije. „Još uvijek ne vidim razlog da sumnjam da pokrov potiče iz Francuske iz 13-14. vijeka“, insistira profesor, prenose mediji.

„Pokrov ima svoju istoriju kao važna relikvija, i ta istorija može biti zanimljivija od legende o porijeklu... bez naučnog potkrepljenja.“

(sputnik srbija)